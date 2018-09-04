На территории благовещенского полукапонира открыли музей

Фото: admblag.ru

На территории военно-исторического комплекса ДВОКУ «Артиллерийский полукапонир № 108» торжественно открыли выставочный зал воинской славы. Обустройство нового музея выполнили за счет выигранного гранта.

Совместный проект ДВОКУ и Амурского союза молодежи «Военно-исторический комплекс — Артиллерийский полукапонир № 108» в этом году выиграл муниципальный грант в сфере культуры и искусства. На полученные средства было закуплено оружие, которое находилось на вооружении советских воинов Благовещенского укрепрайона. Коллекция стала важным дополнением к имеющимся экспонатам выставочного зала и еще одним шагом к созданию музея Благовещенского укрепленного района.

В воскресенье, 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, выставочный зал музея Благовещенского укрепленного района торжественно презентовали. В церемонии приняли участие волонтеры Победы, курсанты ДВОКУ, члены военно-патриотического объединения «Россия» и представители администрации города Благовещенска.

Посетить полукапонир может любой желающий каждое воскресенье с 10:00 до 19:00 бесплатно, а также в другие дни по предварительным заявкам.

«Презентация зала воинской славы (всего залов будет три) стала одним из этапов воплощения нового проекта – музея Благовещенского укрепленного района. Сейчас музей находится в процессе создания, и проводится работа над формированием его фонда, поэтому проведением данной церемонии мы хотим привлечь внимание всех неравнодушных принять в этом участие. Может, у кого-то из благовещенцев остались предметы времен Великой Отечественной и Второй мировой войн и что-то просто пылится в шкафу. А тем временем историей своих предков можно поделиться со всеми», – отметил автор проекта «Артиллерийский полукапонир №108» Алексей Лохов.

Право перерезать ленту было предоставлено ветерану-участнице советско-японской войны Кларе Федоровне Верисоцкой и начальнику управления культуры Виктории Хопатько.

«Артиллерийский полукапонир № 108» расположен в районе улиц Мухина и Краснофлотской. Объект был построен в 1940 году на набережной реки Амур как часть укрепрайона прикрытия госграницы. Полукапонир сохранился благодаря курсантам и офицерам ДВОКУ. В декабре 2014 году коллектив училища начал восстанавливать сооружение. А в мае 2015 уже официально открыл его для всех желающих. В 2017 году сооружение было включено в реестр объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска