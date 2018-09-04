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Ожидаются дожди: прогноз погоды в Амурской области на 5 сентября

Ожидаются дожди: прогноз погоды в Амурской области на 5 сентября
Фото: avto.goodfon.ru

5 сентября в Амурской области облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидаются дожди, слабые или умеренные. Ночью и утром туман, дымка. Будет дуть восточный, северо-восточный умеренный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Температура ночью составит 10...15, при прояснении по северу – от 1 до 6 градусов. Днем уличные термометры покажут 17...22, по северо-западу – 10...15 градусов выше нуля.

В Благовещенске облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Ветер, умеренный до сильного, подует с востока, северо-востока. Температура ночью составит 13...15, днем – около 20 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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