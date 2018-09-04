Амурский Росприроднадзор выявил загрязнение ручьев при добыче золота

В пробах природной воды из реки Якутка специалисты обнаружили превышение концентрации взвешенных веществ. Управление Росприроднадзора по Амурской области в отношении компании «Голдрегион» составило протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.

Рассмотрев материалы, Селемджинский районный суд вынес постановление о назначении ООО «Голдрегион» административного наказания в виде административного приостановления деятельности по пользованию недрами на 45 суток.

Представитель юрлица ходатайствовал о досрочном прекращении исполнения административного наказания в связи с устранением обстоятельств, приведших к нарушению условий водопользования. Документами, подтверждающими устранение выявленных нарушений, стали как протоколы испытаний, сделанные самим предприятием, так и результаты, полученные управлением Росприродназдора в ходе проведения плановой выездной проверки ООО «Голдрегион». В связи с чем суд досрочно прекратил административное наказание в виде приостановления деятельности организации.

Кроме того, на основании информации о загрязнении ручья Покровский в районе поселка Экимчан Селемджинского района проведено административное расследование с отбором проб природной воды. На ручье работает ООО «Покровзолото». В пробах обнаружено серьезное загрязнение воды – содержание взвешенных веществ значительно превышает норму.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ранее Арбитражный суд Амурской области взыскал с ООО «Покровзолото» причиненный вред окружающей среде в размере 1 миллиона 30 тысяч рублей. Золотодобывающее предприятие в очередной раз уличили в загрязнении ручья Покровский (Экимчанский) в Селемджинском районе.

Материалы административного дела по выявленным нарушениям были переданы по подведомственности в Селемджинский районный суд. 27 августа суд приостановил деятельность «Покровзолота» по пользованию недрами на 30 суток.