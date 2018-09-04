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сегодня, 13:06 0

Мальчика с лишними пальцами родственники держали в заточении

Мальчика с лишними пальцами родственники держали в заточении
Фото: @ANINewsUP

В Индии мальчика с шестью пальцами на руках и ногах родители не пускали в школу. Родственники хотели принести его в жертву богам.

Родители ребенка, живущего в городе Барабанки, штат Уттар-Прадеш на севере страны, не выпускают его из дома из страха за его жизнь. Их родные узнали у некого тантрического гуру, что если убить мальчика, то боги даруют им несметное богатство.

«Мы перестали отпускать его в школу. И попросили помощи у полиции», –заявили родители.

Офицер полиции из округа Барабанки Умашанкар Сингх (Umashankar Singh) обещал, что поможет ребенку получить образование. «Я не позволю ему остаться безграмотным. Его семья бедная, поэтому я покрою расходы на его образование, раз занимаю свой пост. Мы получили жалобу, и я проведу справедливое расследование этого дела», – отметил он.

Полидактилия – одна из самых распространенных наследственных аномалий развития конечностей у людей, собак, котов и лошадей. Лишние пальцы редко являются полноценными, обычно они представляют собой небольшой кусок мягкой ткани, сообщает «Лента.ру».

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