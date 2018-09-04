Полиция: амурский предприниматель оказался в психбольнице по закону

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Как сообщало ИА «Амур.инфо», 22 августа в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» в программе «Бизнес-среда с Борисом Белобородовым» юрист, член экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Амурской области Ирина Разина заявила, что в психдиспансере в течение шести суток незаконно удерживают предпринимателя.

В министерстве здравоохранения Амурской области подтвердили, что 18 августа сотрудники полиции доставили в Амурскую областную психиатрическую больницу гражданина 1965 года рождения. Его оформили в лечебное учреждение для производства стационарной судебной экспертизы на основании постановления «О назначении стационарной психиатрической судебной экспертизы» старшего следователя СО ОМВД России по Завитинскому району, майора юстиции И. В. Моторкина от 28 июня 2018 года и постановления Завитинского районного суда Амурской области от 2 августа 2018 года.

Срок проведения судебной экспертизы не должен превышать 30 дней. При этом экспертиза должна быть проведена именно в условиях стационара, так как комиссия экспертов заявила о невозможности дать экспертное заключение в амбулаторных условиях. Также в минздраве отметили, что ранее гражданин не лечился в психиатрической больнице.

Управление Министерства внутренних дел России по Амурской области сообщило о том, что в производстве следственного отдела ОМВД России по Завитинскому району находится уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребление доверием». Предварительно установлено, что этот гражданин обманом похитил деньги, принадлежащие детскому саду.

«В ходе предварительного следствия возникли сомнения при оценке психического состояния обвиняемого. На основании пункта 3 части 1 статьи 196 УПК РФ назначена судебная психиатрическая экспертиза в отношении этого гражданина. Обвиняемому проведена судебная психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой он нуждается в направлении на стационарную судебную психиатрическую экспертизу», – говорится в документе, подписанном начальником УМВД России по Амурской области Николаем Аксеновым.

3 августа текущего года следователь ходатайствовал о помещении обвиняемого в психиатрический стационар для производства судебной психиатрической экспертизы. В этот же день судья Завитинского суда принял решение о помещении гражданина в стационар.

«Согласно определению Конституционного суда от 19.07.2016 № 1686 "Об отказе в принятии рассмотрения жалобы гр. Г. на нарушение его прав частью 2 статьи 203, пунктом 11 статьи 397 УРК РФ", решение суда о помещении обвиняемого в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, обращается к исполнению незамедлительно. В противном случае обжалование указанного решения привело бы к невозможности осуществления процессуального действия, которое по природе своей предполагает безотлагательность их выполнения», – сообщает амурское управление МВД России.

На таких основаниях обвиняемый и был помещен в стационар психиатрической больницы. «В ходе предварительного следствия обвиняемому предлагалось прекратить уголовное дело и уголовное преследование в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, однако он отказался», – уточняют правоохранители.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 24 июля в правительстве Амурской области во время заседания на тему «Административное давление на бизнес» предприниматель – тот, что спустя 10 дней оказался в стационаре психиатрического диспансера, – рассказал об оказываемом на него давлении. По его мнению, причина восходит к 2015 году, когда он в результате муниципальных торгов поставил оборудование районному учреждению образования, но не получил положенную по закону оплату. В результате обращения в Арбитражный суд права предпринимателя были защищены, положенная оплата получена, а вскоре после этого следователь ОМВД возбудила против бизнесмена уголовное дело, обвинив его в незаконном присвоении «чужих денежных средств с целью личного обогащения». Уголовное дело неоднократно продлевалось, возвращалось на доследование, сроки привлечения к уголовной ответственности закончились в 2017 году. По словам предпринимателя, следователь предложила ему признать вину, а после отказа сделать это пригрозила отправкой в психбольницу.