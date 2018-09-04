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4сентября
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сегодня, 11:51 9

В Амурской области цены на бензин ниже, чем в других регионах ДВФО

В Амурской области цены на бензин ниже, чем в других регионах ДВФО
Фото: s0.rbk.ru

Дальневосточный телеканал «Восток 24» сравнил цены на бензин и дизельное топливо в регионах Дальнего Востока. Оказалось, что цена некоторых марок уже перевалила за 50 рублей сразу в нескольких регионах ДВФО.

Так, за литр самого ходового Аи-92, больше 50 рублей отдают автолюбители Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа и Магаданской области, сообщает @vestiprim.

Больше 50 рублей литр дизельного топлива, помимо вышеперечисленных регионов, стоит еще и в Камчатском крае.

Дешевле всего заправиться в Хабаровском крае и Амурской области.

В Амурской области средняя цена на топливо этим летом (по данным Росстата) составила: АИ 92 – 41,37; АИ 95 – 43,85; ДТ – 45,42.

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#Дальний Восток #транспорт #цены #экономика


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Комментарии
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  • smoosy

    smoosy
    2 часа назад

    Только из Приморья. Цена за 1 литр АИ95 - 42.80 НА рубль дешевле, так же и в Хабаровском крае - 42.80.

  • Pomidor

    Pomidor
    2 часа назад

    Амурка тащит, может к нам со всего ДВФО кататься будут чтоб заправиться?

  • evgenii-456

    evgenii-456
    1 час назад

    кривая статистика.а уровень зарплат кто учитывать будет?В Ерофее "палёный" 92-й -45р.

  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    возрадуйтесь! :)

  • Molex69

    Molex69
    1 час назад

    это угроза?)

  • Pomidor

    Pomidor
    24 минуты назад

    evgenii-456

    кривая статистика.а уровень зарплат кто учитывать будет?В Ерофее "палёный" 92-й -45р.



    это уже вопрос к компании которая этот бензин продает

  • Gangstarr

    Gangstarr
    16 минут назад

    Так нагло врать, в приморье цены на бенз ниже как минимум на рубль

  • Геральт

    Геральт
    6 минут назад

    Gangstarr

    Так нагло врать, в приморье цены на бенз ниже как минимум на рубль



    я думаю, к выборам подобные новости пройдут во многих субъектовых СМИ. и каждый субъект будет удивляться тому что у них бенз самый дешевый.



  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 минуты назад

    evgenii-456

    кривая статистика..



    Ну это как орган с пальцем сравнивать



    Смотря какие брать и смотря под каким углом



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