В Амурской области цены на бензин ниже, чем в других регионах ДВФО

Фото: s0.rbk.ru

Дальневосточный телеканал «Восток 24» сравнил цены на бензин и дизельное топливо в регионах Дальнего Востока. Оказалось, что цена некоторых марок уже перевалила за 50 рублей сразу в нескольких регионах ДВФО.

Так, за литр самого ходового Аи-92, больше 50 рублей отдают автолюбители Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа и Магаданской области, сообщает @vestiprim.

Больше 50 рублей литр дизельного топлива, помимо вышеперечисленных регионов, стоит еще и в Камчатском крае.

Дешевле всего заправиться в Хабаровском крае и Амурской области.

В Амурской области средняя цена на топливо этим летом (по данным Росстата) составила: АИ 92 – 41,37; АИ 95 – 43,85; ДТ – 45,42.