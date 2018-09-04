В Благовещенске открыли продажу льготных авиабилетов до Москвы

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В одном из турагентств Благовещенска объявили о начале продаж льготных билетов на беспересадочный полет до Москвы. По льготе можно улететь в период до 1 декабря. Минимальная возможная цена на билет – 6 800 рублей. В турагентстве заметили, что ажиотажа пока нет.

Единственная авиакомпания, которая в настоящий момент осуществляет полеты по маршруту Благовещенск – Москва без пересадок – это «Северный ветер». Льготные билеты поступили в продажу 2–3 сентября. Минимальная цена такого билета – 6 800 рублей, возможны и более дорогие варианты.

«Без льготы цена на билет эконом-класса может, в зависимости от дня, варьироваться от 15 до 25 тысяч рублей, – добавили в турагентстве. – Вообще, если люди планируют лететь в Москву без льготы, мы рекомендуем им это делать через Хабаровск. Даже с учетом поездки на поезде выходит заметно дешевле».

Точное количество льготных билетов назвать в турагентстве не смогли, но добавили, что ажиотажа сейчас нет, видимо, потому что основной отпускной сезон закончился.

Кроме прямого рейса, из Благовещенска можно улететь в Москву с пересадкой. На рейс через Новосибирск льготных билетов нет в продаже, а вот через Екатеринбург также можно улететь по льготе. Минимальная цена на льготный билет – также 6 800 рублей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2018 году в Амурской области на весь период действия программы – 1 апреля по 1 декабря – отдано в продажу 20 500 билетов по спецтарифу. На направление Благовещенск – Москва в обе стороны пришлось 10 000 билетов, на направления Благовещенск – Сочи, Благовещенск – Санкт-Петербург и Благовещенск – Симферополь было выделено одинаковое количество льготных билетов – по 3 500. Весной почти все поступившие в продажу льготные билеты были раскуплены за два дня.

Льготная программа авиаперевозок в 2018 году действует с 1 апреля до 1 декабря. Под категорию льготников подпадают амурчане до 23 лет, пенсионеры, инвалиды I группы любого возраста и лица, их сопровождающие, инвалиды с детства II или III группы, а также те, кто сопровождает ребенка-инвалида.