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сегодня, 11:33 3

Амурчанка, подозреваемая в краже, оказалась свидетелем преступления

Амурчанка, подозреваемая в краже, оказалась свидетелем преступления

Полиция Белогорска установила личность девушки, ранее подозреваемой в совершении преступления. В ходе следственных действий ей определен статус свидетеля. Соучастником мошенничества она не является.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 24 августа в полицию сообщили, что в аптеке неизвестная обманом завладела чужими деньгами – 31 тысячей рублей. Подозрение пало на девушку, попавшую в кадр. Но при расследовании полиция выяснила, что она не имеет отношения к преступнице.

Всех, кто что-либо знает о женщине, совершившей преступление, полиция просит сообщить по телефонам: 02, (41641) 2-07-53, 2-19-21.

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#Белогорск #криминал #происшествия


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Комментарии
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  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    2 часа назад

    а везде ее как преступницу опубликовали

  • Elza Pathfinder

    Elza Pathfinder
    2 часа назад

    Ну если она свидетель, пусть и свидетельствует о преступнице. Вот закрутили.

  • Долгий

    Долгий
    2 часа назад

    Опорочили даму)

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