Амурчанка, подозреваемая в краже, оказалась свидетелем преступления

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 24 августа в полицию сообщили, что в аптеке неизвестная обманом завладела чужими деньгами – 31 тысячей рублей. Подозрение пало на девушку, попавшую в кадр. Но при расследовании полиция выяснила, что она не имеет отношения к преступнице.

Всех, кто что-либо знает о женщине, совершившей преступление, полиция просит сообщить по телефонам: 02, (41641) 2-07-53, 2-19-21.