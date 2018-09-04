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4сентября
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Глава сельсовета Пояркова помогал бизнесу брата, матери и отца

Глава сельсовета Пояркова помогал бизнесу брата, матери и отца
Фото: poyar-adm.ru

Прокуратура Михайловского района провела проверку и установила, что муниципальное предприятие «Поярковское», подчиненное администрации села Поярково, заключало договоры с рядом фирм, принадлежащим родственникам действующего главы администрации.

С 2013 года должность главы Поярковского сельсовета занимает Евгений Магаляс. При администрации находится муниципальное предприятие – МБУ СОЗ «Поярковское». Оно подотчетно и подконтрольно местной администрации. А директор предприятия назначается и снимается с должности непосредственно главой сельсовета.

Прокуратура установила, что «Поярковское» заключило договор на вывоз мусора с фирмой «ЭнергоСтройСервис», директором которой является Юрий Викторович Магаляс – родной брат главы сельсовета. А учредитель «ЭнергоСтройСервиса» – Галина Ивановна Магаляс, она же мама обоих братьев.

В 2013 году, когда Евгений Магаляс стал главой сельсовета, «Поярковское» заключило договор на грейдеровку дорог с ООО «Энергосервис». Гендиректором этой фирмы числился брат главы Юрий Магаляс. Причем договор был заключен с нарушениями – извещение о проведении запроса котировок не публиковалось на официальном сайте.

Кроме того, прокуратура установила, что муниципальное предприятие «Поярковское» (подотчетное местной администрации) неоднократно оплачивало счета по приобретению товаров в магазине «Век», зарегистрированном на ИП Магаляс Виктор Семенович. А это – отец главы сельсовета.

Полученные сведения дали основание прокуратуре полагать, что имеет место сужение возможной конкуренции и предоставление преференций хозяйствующим субъектам, причем тем, которые возглавляют родственники главы сельсовета.

Проверка установила нарушение норм антикоррупционного законодательства, «выраженное в бездействии главы сельсовета, так как, обладая информацией о сложившейся ситуации, он не принял мер по недопущению конфликта интересов».

Председатель районного Совета народных депутатов Михайловского района Татьяна Черных подтвердила, что Совет уже получил представление о нарушении антикоррупционного законодательства из областного управления государственной гражданской службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений.

Дело в том, что контрольно-счетный орган также проводил проверку и выявлял нарушения еще в 2016 году. Начальник отдела финансового контроля районного Совета Галина Ананьева сообщила, что в ходе проверки уже тогда были выявлены нарушения – в частности, закупка хозинвентаря и других товаров в магазине «Век».

«Мы тогда обратили на это внимание, пояснили, что это нарушения, что так делать нельзя, – рассказала Галина Яковлевна. – Почти всегда в ходе проверок мы находим нарушения. Но проверяемые исправляются, устраняют их. И в рамках следующей проверки мы видим, что нарушений нет».

Однако в случае с сельсоветом Пояркова и родственниками главы такого не произошло. Через два года – в 2018-м – контрольно-счетный орган получил право вновь провести проверку. И было установлено, что нарушения не устранены. Более того, администрация не только нарушила антикоррупционное законодательство, но и документацию оформила неверно.

«Например, что касается договора на грейдеровку дорог, – по итогам выполнения работ должны составляться акты по определенной форме. Нет детализации работ, даже не указывалось, по каким улицам шла грейдеровка. Написано всё в произвольной форме. Невольно возникает вопрос – а проводились ли работы вообще? Мы не имеем возможности и полномочий это проверить. Я даже обращалась в следственное управление, но там на мои просьбы не отреагировали».

На прошлой неделе состоялось заседание бюджетной комиссии районного Совета. Галина Яковлевна сказала, что выступала на ней, чтобы донести хотя бы до депутатов о происходящих нарушениях. Там же стало известно и о прокурорской проверке. Представители прокуратуры пояснили, что предписание с требованиями об устранении нарушений уже было направлено в администрацию Пояркова.

«К сожалению, мы не знаем, как отреагировали на это предписание власти, что вообще изменилось, – пояснила Галина Ананьева. – Поэтому в понедельник мы направили письмо в прокуратуру, чтобы нам разъяснили, какие проверки были проведены, какие меры приняты».

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Комментарии
Показать все (23) Обсудить на форуме
  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Чем эта ситуация отличается от ситуации в Белогорске, где жена руководителя города возглавляет его же бывшее инофрмагенство и регулярно побеждает в конкурсе?

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад



    Серега, забей!

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    2 часа назад

    Блин, ну в наше время и так по-колхозному все это делать(((((

  • Капитолина

    Капитолина
    2 часа назад

    Надеемся, что следственные органы разберутся

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад

    КапитолинаНадеемся, что следственные органы разберутся


    Все зависит от величины отката.

  • Изнуренков

    Изнуренков
    2 часа назад

    Сколько веревочке не виться, конец то все равно неизбежен! Или Магаляс думал что такая лафа будет вечной?

  • СКР

    СКР
    2 часа назад

    Хороший сигнал для других руководителей, которые подобные схемы мутят. Ребятки, все это время заканчивается, в стране борьба с коррупционерами в тренде!

  • Хончо

    Хончо
    2 часа назад

    Давно пора было напнуть Магаляса с должности! Там вся семейка ворье на ворье! Папаша в свое время был районным депутатом, нехило наживался на бюджете, потом сынка пристроил.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Чем эта ситуация отличается от ситуации в Белогорске, где жена руководителя города возглавляет его же бывшее инофрмагенство и регулярно побеждает в конкурсе?



    Опять одно ля-ля!

    Сколько можно говорить?! Обратитесь в антимонопольную, в прокуратуру

    Даю ссыль" "отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества" это п.9 ст.31 ФЗ№44

    Участник !ОБЯЗАН! задекларировать соответствие в том числе этому пункту!

    Пару раз комиссию вместе с заказчиком штрафанут и всё! Как рукой снимет))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Алёна Валентиновна

    Блин, ну в наше время и так по-колхозному все это делать(((((



    Самая ржака, что ему уже говорили так не делать, а он делает)))



  • Хончо

    Хончо
    2 часа назад

    ЛайКа

    Сергей Труш

    Чем эта ситуация отличается от ситуации в Белогорске, где жена руководителя города возглавляет его же бывшее инофрмагенство и регулярно побеждает в конкурсе?



    Опять одно ля-ля!

    Сколько можно говорить?! Обратитесь в антимонопольную, в прокуратуру



    Так в прокуратуре его пошлют на три буквы, так как все законно! И в ФАСе тоже самое! Поэтому остается депутату Трушу одно - на форуме высеры делать!

  • Хончо

    Хончо
    2 часа назад

    ЛайКа

    Алёна Валентиновна

    Блин, ну в наше время и так по-колхозному все это делать(((((



    Самая ржака, что ему уже говорили так не делать, а он делает)))



    Колхозник потому что, а мнил из себя умного!

  • Sorrnas1229

    Sorrnas1229
    2 часа назад

    В стране каждый второй так делает. Но жадность фраера губит.

  • Pomidor

    Pomidor
    2 часа назад

    ууууу, мелкие чинуши совсем оборзели, ничего сейчас ему покажут, что не хорошо так делать

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Хончо



    Так в прокуратуре его пошлют на три буквы, так как все законно! И в ФАСе тоже самое! Поэтому остается депутату Трушу одно - на форуме высеры делать!






    Гыг, я дополнила коммент, чтобы опять с темы не съехал



  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Хончо

    Колхозник потому что, а мнил из себя умного!



    Так я подумала, может лоханулся (ну всякое бывает, может нет спеца рядом), ан нет! Ему уже ГОВОРИЛИ!



    Это сделало мой день



  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    1 час назад

    А если только в магазине отца есть те материальные ресурсы, которые были необходимы для села и только там они могли быть приобретены.

    И для очистки улиц села от снега, только брат мог выделить технику. Потому что техника дорожной организации, в тот момент работала на районных дорогах.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    SoSeDkA



    Ну а если дурак человек?



    Переписать не судьба за несколько лет на двоюродную тётю



  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    30 минут назад

    ЛайКа, я посмотрела Ваши комментарии на других ветках. Манера их изложения соответствует характерной черте поведения животного, которого Вы избрали в качестве "ника".

  • НачинающийПивовар

    НачинающийПивовар
    26 минут назад

    Ну походу Магалясенка сейчас бомбанет нипадецки и начнут то бедолаги всей семейкой свою любимую игру"расклей листовочку"

  • НачинающийПивовар

    НачинающийПивовар
    26 минут назад

    Ну походу Магалясенка сейчас бомбанет нипадецки и начнут то бедолаги всей семейкой свою любимую игру"расклей листовочку"

  • ЛайКа

    ЛайКа
    20 минут назад

    SoSeDkA


    Преданность? На это намякиваете?))



    А может английский повспоминаете и тогда до вас дойдёт происхождение моего ника?!





    Мне просто интересно... вот вам скажут: "SoSeDkA, если вы будете дальше платить вашим родственникам, то все подумают, что вы воруете. Мы и сейчас так думаем, но не надо так дальше делать и мы вас не накажем. Хорошо?"



    Если человек воровал или просто не понимал, что нарушает (не важно), то в любом случае он должен взяться за голову. Правильно?



    Могу другой пример привести... Лично вы будете прыгать беспрерывно на граблях, которые уже ударили вас по лбу?



    Ну если да, то не обижайтесь, если я в этом случае вас дурой назову))



  • ЛайКа

    ЛайКа
    10 минут назад

    НачинающийПивовар

    любимую игру"расклей листовочку"



    Очень интересно, а что за игра?



    Можно подробности



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