Глава сельсовета Пояркова помогал бизнесу брата, матери и отца

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Прокуратура Михайловского района провела проверку и установила, что муниципальное предприятие «Поярковское», подчиненное администрации села Поярково, заключало договоры с рядом фирм, принадлежащим родственникам действующего главы администрации.

С 2013 года должность главы Поярковского сельсовета занимает Евгений Магаляс. При администрации находится муниципальное предприятие – МБУ СОЗ «Поярковское». Оно подотчетно и подконтрольно местной администрации. А директор предприятия назначается и снимается с должности непосредственно главой сельсовета.

Прокуратура установила, что «Поярковское» заключило договор на вывоз мусора с фирмой «ЭнергоСтройСервис», директором которой является Юрий Викторович Магаляс – родной брат главы сельсовета. А учредитель «ЭнергоСтройСервиса» – Галина Ивановна Магаляс, она же мама обоих братьев.

В 2013 году, когда Евгений Магаляс стал главой сельсовета, «Поярковское» заключило договор на грейдеровку дорог с ООО «Энергосервис». Гендиректором этой фирмы числился брат главы Юрий Магаляс. Причем договор был заключен с нарушениями – извещение о проведении запроса котировок не публиковалось на официальном сайте.

Кроме того, прокуратура установила, что муниципальное предприятие «Поярковское» (подотчетное местной администрации) неоднократно оплачивало счета по приобретению товаров в магазине «Век», зарегистрированном на ИП Магаляс Виктор Семенович. А это – отец главы сельсовета.

Полученные сведения дали основание прокуратуре полагать, что имеет место сужение возможной конкуренции и предоставление преференций хозяйствующим субъектам, причем тем, которые возглавляют родственники главы сельсовета.

Проверка установила нарушение норм антикоррупционного законодательства, «выраженное в бездействии главы сельсовета, так как, обладая информацией о сложившейся ситуации, он не принял мер по недопущению конфликта интересов».

Председатель районного Совета народных депутатов Михайловского района Татьяна Черных подтвердила, что Совет уже получил представление о нарушении антикоррупционного законодательства из областного управления государственной гражданской службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений.

Дело в том, что контрольно-счетный орган также проводил проверку и выявлял нарушения еще в 2016 году. Начальник отдела финансового контроля районного Совета Галина Ананьева сообщила, что в ходе проверки уже тогда были выявлены нарушения – в частности, закупка хозинвентаря и других товаров в магазине «Век».

«Мы тогда обратили на это внимание, пояснили, что это нарушения, что так делать нельзя, – рассказала Галина Яковлевна. – Почти всегда в ходе проверок мы находим нарушения. Но проверяемые исправляются, устраняют их. И в рамках следующей проверки мы видим, что нарушений нет».

Однако в случае с сельсоветом Пояркова и родственниками главы такого не произошло. Через два года – в 2018-м – контрольно-счетный орган получил право вновь провести проверку. И было установлено, что нарушения не устранены. Более того, администрация не только нарушила антикоррупционное законодательство, но и документацию оформила неверно.

«Например, что касается договора на грейдеровку дорог, – по итогам выполнения работ должны составляться акты по определенной форме. Нет детализации работ, даже не указывалось, по каким улицам шла грейдеровка. Написано всё в произвольной форме. Невольно возникает вопрос – а проводились ли работы вообще? Мы не имеем возможности и полномочий это проверить. Я даже обращалась в следственное управление, но там на мои просьбы не отреагировали».

На прошлой неделе состоялось заседание бюджетной комиссии районного Совета. Галина Яковлевна сказала, что выступала на ней, чтобы донести хотя бы до депутатов о происходящих нарушениях. Там же стало известно и о прокурорской проверке. Представители прокуратуры пояснили, что предписание с требованиями об устранении нарушений уже было направлено в администрацию Пояркова.

«К сожалению, мы не знаем, как отреагировали на это предписание власти, что вообще изменилось, – пояснила Галина Ананьева. – Поэтому в понедельник мы направили письмо в прокуратуру, чтобы нам разъяснили, какие проверки были проведены, какие меры приняты».