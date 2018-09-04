Семь старшеклассников из Амурской области поступили в новосибирскую физматшколу

Фото: пресс-служба СУНЦ НГУ

В новосибирском Академгородке начался новый учебный год для учеников знаменитой новосибирской физматшколы – Специализированного учебно-научного центра при Новосибирском госуниверситете. В этом году в физматшколу поступили более 300 старшеклассников из разных регионов России. Среди них семь ребят из Амурской области.

СУНЦ НГУ дает образование ученикам 9–11 классов, увлеченным точными и естественными науками. Попасть в учебно-научный центр можно, пройдя трехнедельное обучение в Летней школе и сдав по ее окончании итоговые экзамены. В Летнюю школу приглашают призеров и победителей школьных олимпиад, лучших учеников заочной школы, которая работает на базе СУНЦ. Также школьники могут приехать в качестве вольнослушателя и сдать вступительные экзамены.

В этом году в Летней школе собрались 670 старшеклассников из 36 регионов России, а также зарубежных стран. На три недели школьники погрузились в настоящую студенческую жизнь: слушали лекции новосибирских ученых, работали на семинарах, делали лабораторные работы по профильным предметам – математике, физике, химии и биологии. После обеда учеба продолжалась в более зрелищной форме: школьники проходили квесты, показывали в стенах НГУ опыты по химии и решали реальные проблемы человечества средствами научной фантастики.

По итогам обучения и контрольных работ 314 человек были зачислены в 9–11 классы СУНЦ НГУ. Семь новых учеников приехали в Новосибирск из Амурской области: пятеро – из Благовещенска, по одному – из Тынды и села Чигири Благовещенского района, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

Мария Морозова училась в гимназии № 1 Благовещенска. О Летней школе девочка узнала от учителя математики и загорелась желанием приехать в Новосибирск. Всю прошлую зиму Мария занималась в заочной школе СУНЦ НГУ и, успешно ее окончив, получила приглашение в Академгородок. По итогам учебы в Летней школе Мария Морозова поступила в физико-математический класс учебно-научного центра. «Мои ожидания по поводу учебы здесь уже начали оправдываться. Действительно приходится выходить из зоны комфорта, чтобы все успевать, и учиться организованности», – признается Мария.

Десятиклассник Иван Максаков жил в Тынде и учился в лицее № 8. Однажды его мама прочитала в газете статью о ФМШ и рассказала сыну о необычной школе. Ивану захотелось попасть в Летнюю школу. «Когда я ехал в Летнюю школу, то надеялся на хорошие результаты, была цель поступить, но даже если бы этого не случилось, я знал: обучение в Летней школе – это уже большой опыт, новые друзья и новые знания. Поступив, я выбрал физико-математическое направление. Мне всегда была интересна физика. От СУНЦ я жду открытия моего потенциала, хочу научиться находить новые способы решения разных задач и главное – научиться думать», – говорит Иван.

У школьников уже начались курсы интенсивного погружения в профильные предметы. Все старшеклассники, поступившие в СУНЦ, будут учиться по вузовской системе: слушать лекции, работать на семинарах, а в конце каждого семестра сдавать экзамены.