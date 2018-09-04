Под Свободным достраивают новый железнодорожный мост

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Под Свободным близится к завершению строительство железнодорожного моста. Уже собирают последний мостовой пролет. Что будет со старым, так называемым сталинским мостом, пока неизвестно – перестраивать его слишком дорого.

Новый мост к декабрю должны уложить на опоры. Конструкция будет возвышаться над самым глубоким местом Зеи, в середине реки, где до дна 8 метров воды. «За лето проведена очень большая работа. На 2018 год финансирование поступило в размере 1 миллиард 66 миллионов рублей и уже порядка 50 процентов освоено. Установлены все опоры, на них из 9 пролетов уложены 8. Сейчас на противоположном, левом, берегу ведется укрупненная сборка 127-метрового руслового пролета, который к декабрю соединит берега Зеи. На противоположном берегу большая часть по инфраструктуре выполнена», – сообщает зaмecтитeль нaчaльникa диpeкции пo кoмплeкcнoй peкoнcтpyкции yчacткa Kapымcкaя –Зaбaйкaльcк Cepгeй Pыбaкoв.

Сейчас на строительстве задействованы около 200 человек, которые работают в две смены. В пиковый период, который пришелся на 2016–2017 годы, работали до 400 человек. В целом стоимость объекта составляет 4,7 миллиарда рублей. Средства выделены из Фонда национального благосостояния Российской Федерации, сообщает Gzt-sv.ru.

Сталинский мост 1937 года постройки отслужил свое. Сейчас он еще пропускает поезда, но только при ограничении скорости до 40 километров в час. С учетом того, что длина сооружения составляет 984 метра, прогон состава занимает много времени. До сих пор судьба объекта не решена. Шла речь о его демонтаже, реконструкции под автомобильный. На переделку ушло бы около 3 миллиардов рублей – достаточная сумма, чтобы построить новый мост. Но, как рассказал Сергей Рыбаков, ни на то, ни на другое средства пока не выделялись.

По новому мосту пассажирские поезда смогут проходить на скорости 120 километров в час, а грузовые – до 90 километров в час. «С открытием нового моста пропускная способность увеличится в полтора раза, причем речь идет о грузовых поездах повышенного веса и длины и о скорости до 90 километров в час. Пассажирские поезда смогут проходить мост скоростью до 120 километров в час. Все это положительно повлияет на пропускную способность дороги в целом», – подчеркивает заместитель главного инженера Забайкальской железной дороги Вячеслав Сиргиенко.

Протяженность нового моста составит 3 килoмeтpa 294 мeтpa. Под стальную дорогу, которую еще предстоит проложить, готова насыпь высотой почти 18 метров от уровня реки. Мост возвышается от уровня воды на 25–27 метров. Срок его службы рассчитан по нормативам на 75 лет. Общая стоимость большой стройки составит 4,6 миллиарда рублей.

В 2019 году строителям остается освоить около 400 миллионов рублей. Предстоит укладка 3 200 километров бесстыкового пути. Отделочные и косметические работы сделают в следующем году. Торжественное открытие нового объекта запланировано на октябрь 2019 года – на празднование дня компании ОАО «РЖД».