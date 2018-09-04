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4сентября
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сегодня, 10:15 1

В России отмечен вброс в банкоматы 5-тысячных фальшивок

В России отмечен вброс в банкоматы 5-тысячных фальшивок
Фото: www.vedomosti.ru

NCR, производитель популярных банкоматов в России, на прошлой неделе предупредила банки о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом 5 000 рублей. Проблема затронула только те банкоматы, которые оборудованы старыми устройствами для проверки купюр.

Банкиры пока затрудняются оценить ущерб, поскольку еще не все банкоматы инкассированы. Но уже ясно, что речь идет о нескольких миллионах рублей убытков на банк, сообщают «Ведомости».

По словам сотрудника одного из кредитных учреждений, вброс фальшивок в банкоматы – редкость. Поймать мошенников будет сложно, поскольку определить, на какую именно карту были зачислены фальшивые купюры, непросто – они перемешаны в кассете вместе с настоящими. В частности, придется поднимать записи с камер и совершать другие действия.

Перенастройка программного обеспечения требует времени, а до тех пор многие банки по совету NCR предпочли временно не принимать в уязвимые банкоматы пятитысячные банкноты.

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#бизнес #происшествия #финансы #экономика


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