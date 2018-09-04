Россиянин получил уголовное наказание за добавление песни во «ВКонтакте»

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Тюменский районный суд признал местного жителя по фамилии Кузнецов виновным по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства»). Он разместил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» аудиозапись.

Песня «Gapon (Таможенный Контроль) – Я русский» оказалась запрещена в прослушивании.

Кузнецова приговорили к одному году и шести месяцам условного срока с испытательным сроком один год.

«Аудиозапись содержала косвенный призыв уничтожать представителей народов Кавказа и Средней Азии, возбуждать вражду и ненависть к лицам, исповедующим ислам», – пояснили в суде. Осужденный свою вину признал полностью, поэтому уголовное дело рассматривалось в особом порядке, сообщает GFAclaims.ru.

Это уже не первый случай, когда россиян судят за добавление на свою страницу развлекательного контента запретного содержания.