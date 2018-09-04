В Новой Зеландии запретили заводить кошек: обзор прессы

Фото: Mir24.tv

На ВДНХ в Москве начала работу круглосуточная уличная читальня; из УК предлагают убрать статью, предусматривающую наказание за оборот шпионских штучек; учитель труда месяц плутал по тайге и остался живым. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Начнем с «Российской газеты», где есть заметка с не совсем обычным содержанием (в основном же понятные политико-экономические сообщения). В ней рассказывается о том, что в прибрежном селении Омауи, что на юге Новой Зеландии, запретили заводить кошек. По предписанию муниципалитета все, у кого есть кошки, будут обязаны зарегистрировать и стерилизовать своих питомцев. После смерти кошки хозяева не смогут завести новую. В случае нарушения установленного правила власти вправе усыпить животное. И дело не в том, что к власти пришли кошконенавистники (хотя сдается мне, причина как раз здесь и кроется), а в том, что кошки охотятся на редких птиц, рептилий и насекомых.

Запрет на кошек издан в рамках мер, которые принимает правительство страны меры в борьбе с хищниками, ввезенными в Новую Зеландию. Для спасения новозеландских животных предлагается к 2050 году истребить всех крыс, горностаев и опоссумов, которые попали на остров с других континентов.

То есть, на живом примере видно, что происходит, когда во власть приходят крокодило- и тараканолюбы.

Полный абзац

В продолжение кошачьей темы на минутку отвлекусь от «Российской газеты», чтобы назвать шокирующую информацию, опубликованную в «Амурской правде». В ней говорится о том, что в Благовещенске какие-то негодяи убили кота, питомца шоу-театра «Котовасия». Вандалы, сорвав с петель дверь вольера, разогнали всех животных, а старожила цирка – сиамского кота Денька – разорвали. Думаю, будет правильно, если этим инцидентом займутся правоохранительные органы, тем более что подозреваемые есть.

Но давайте вернемся к главной газете страны.

Напишут же такое

О чем еще не совсем обычном можно прочесть в «Российской газете». О том, что на московской ВДНХ начала работу круглосуточная уличная читальня. Пишут, что в ней много классики – Пушкина, Лермонтова, Гоголя и т.д. Теперь любой желающий, страдающий бессонницей, чтобы не мордовать своих домашних шараханием по квартире и включением/выключением телевизора, чайника и компьютера, может прийти на ВДНХ и заняться чтением. Читальня, как пишут, оборудована удобными скамейками. То есть, под Толстого, удастся еще и прикорнуть.

Также в номере

Ну и еще одна информация «Российской газеты», заслуживающая внимания. Торгово-промышленная палата предложила убрать из УК статью, предусматривающую наказание за приобретение и продажу так называемых шпионских штучек. Известны случаи, когда на рыбаков, купивших очки со встроенной камерой, чтобы заснять удачные моменты рыбалки (пока руки заняты удочкой), заводили дела. Бывало, что на скамью подсудимых попадали те, кто покупал/продавал скрытую противоугонную аппаратуру. За вышеназванное можно получить до 4 лет лишения свободы, поскольку оборот техсредств, предназначенных для негласных съемок и прослушивания в нашей стране запрещен. Вот против такого запрета и статьи УК и выступила ТПП.

На посошок

Напоследок «Комсомольская правда», из которой вы узнаете о том, почему мужчины боятся жениться (пересказывать не буду, просто скажу, что потому и боятся, что страшно. Оч-чень страшно!). С другой стороны, прочтете об американце, который женился на нашей сибирячке, ради которой бросил свою занюханную Америку. Значит, ничего, не особо и страшно.

Еще рассказывается об учителе труда, который месяц плутал по тайге без еды и снаряжения, и даже однажды подрался с медведем – не поделили чернику. В общем, много интересного

Но самое-самое – рубрика «Книжная полка», под которой развенчивается миф о том, что огурец в сочетании с молоком грозит страшнейшей диареей. Ерунда – ничего подобного. Попробуйте на себе сами! А я на том, лукаво улыбаясь в усы, прощаюсь с вами.