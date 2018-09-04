15 амурским детям, родители которых неизвестны, назначена социальная пенсия

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Отделение Пенсионного фонда Амурской области отыскало 15 детей, родители которых неизвестны. С начала текущего года эти ребята по закону должны получать социальные пенсии. Выплаты у детей-подкидышей такие же, какие сейчас получают круглые сироты. В Амурской области, в зависимости от районного коэффициента, эта сумма составляет от 12 500 до 14 500 рублей.

Закон был разработан в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Законодатели обратили внимание на детей, родители которых неизвестны. Это происходит в двух случаях: когда ребенка находят одного без документов, либо мать, не предоставляя сведений о себе, рожает его и оставляет в роддоме. В свидетельстве о рождении у ребенка графы «мать» и «отец» остаются пустыми.

До совершеннолетия такие дети находятся в детских домах на полном обеспечении, но после выпуска оказывались без пенсионных выплат. Сиротам же, у которых погибшие или пропавшие без вести родители были известны, пенсия по потере кормильца выплачивается автоматически до 18 лет, а старше этого возраста – только при условии очной формы обучения до окончания ими учебы, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет. Теперь законодательно обе эти категории уравняли.

Отделение Пенсионного фонда с помощью органов опеки выявило в Амурской области 15 таких детей: восемь человек в Благовещенске, по двое в Зее и Белогорском районе, по одному в Райчихинске, Свободном и Магдагачинском районе. Всем им с января 2018 года установлена социальная пенсия по потере кормильца. Возраст у детей разный, но пенсии им будут выплачивать до достижения 18 лет, а при условии очного обучения – до 23 лет.

При этом, как и у сирот, в случае усыновления такого ребенка выплата пенсии прекратится с 1-го числа следующего месяца.