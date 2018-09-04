Облачно, дождь: прогноз погоды в Амурской области на 4 сентября

Фото: kotmurka.ru

4 сентября в южных и центральных районах амурской области облачно, идет слабый, умеренный дождь. Дует северо-восточный ветер со скоростью 2-7, местами с усилением до 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха в течение дня составит 15...20 градусов, в Тындинском и Сковородинском районах – не поднимется выше 12-ти. В Благовещенске облачно, дождь. Ветер дует с северо-востока со скоростью 7-12 метров в секунду. Уличные термометры покажут 16...18 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова