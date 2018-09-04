Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:52 1

Облачно, дождь: прогноз погоды в Амурской области на 4 сентября

Облачно, дождь: прогноз погоды в Амурской области на 4 сентября
Фото: kotmurka.ru

4 сентября в южных и центральных районах амурской области облачно, идет слабый, умеренный дождь. Дует северо-восточный ветер со скоростью 2-7, местами с усилением до 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха в течение дня составит 15...20 градусов, в Тындинском и Сковородинском районах – не поднимется выше 12-ти.

В Благовещенске облачно, дождь. Ветер дует с северо-востока со скоростью 7-12 метров в секунду. Уличные термометры покажут 16...18 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 359

#погода


Общество

Ожидаются дожди: прогноз погоды в Амурской области на 5 сентября
Общество

Осень пришла: прогноз погоды в Амурской области на 4 сентября
Общество 2

Вся Амурская область под дождем: прогноз погоды на 3 сентября
Общество 1

В отдельных районах Амурской области будут властвовать ливни с грозами и ветер
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Егаист

    Егаист
    5 часов назад

    Сегодня 4-е сентября!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь