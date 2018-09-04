Василий Орлов попросил президента РФ оказать поддержку Приамурью

Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области встретился с президентом страны. Василий Орлов информировал президента о работе по ликвидации последствий паводка в регионе, организации компенсационных выплат гражданам. Отдельно обсуждались вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья и развитие региональной авиации.

Василий Орлов сообщил президенту, что область справилась с паводком, однако стихия нанесла определённый ущерб дорожному и сельскому хозяйству. Пострадало 52 домовладения, большое количество приусадебных участков. Очень хорошо отработало Министерство по чрезвычайным ситуациям, регион был готов к более серьёзному развитию событий: развернули поисково-спасательный отряд регионального уровня. Были готовы к эвакуации людей.

По предварительным подсчетам, непогода нанесла серьезный ущерб: порядка 500 миллионов – дорожному хозяйству, около 1,4 миллиарда – сельскому хозяйству. Правительство Амурской области совместно с федеральными министерствами провели работу по компенсационным мерам.

«По домовладениям и по приусадебным участкам мы справимся силами областного бюджета. Предусмотрены соответствующие резервные фонды, и мы начали выплату гражданам, тем, у кого пострадало жильё. В том случае, если в дома поступила вода выплачивается 60 тысяч рублей: часть, 30 тысяч рублей, – это средства муниципальных бюджетов, 30 тысяч – это областной бюджет», – сообщил Василий Орлов.

Также врио главы Приамурья озвучил Владимиру Путину две, особенно остро стоящие темы для области. Это реализация программы по переселению из аварийного жилья и авиационная доступность региона. На данный момент в Приамурье по программе переселена половина нуждающихся в улучшении жилищных условий. Предстоит переселить еще 5 тысяч человек (109 тысяч квадратных метров). Силами областного бюджета справится с этой задачей не представляется возможным, поэтому Василий Орлов попросил президента оказать поддержку региону.

Также глава Приамурья обратил внимание Владимира Путина на высокую стоимость авиабилетов в направлении области: «Из 171 субсидированного маршрута в Российской Федерации только один приходится на Амурскую область, это маршрут Тында – Хабаровск. Есть просьба поддержать ещё несколько авиационных маршрутов, которые для нас очень важны. Это маршруты в московском направлении: Благовещенск – Екатеринбург и Благовещенск – Новосибирск, а также региональные маршруты дальневосточные, это Благовещенск – Якутск, Благовещенск – Хабаровск, Благовещенск – Владивосток и Благовещенск – Южно-Сахалинск».

Президент выразил намерение поддержать предложение: «Давайте поручим Минтрансу и правительству проработать. Думаю, что, конечно, такие удалённые населённые пункты нуждаются в поддержке, надо посмотреть поконкретнее».