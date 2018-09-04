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4сентября
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сегодня, 07:28 57

Василий Орлов попросил президента РФ оказать поддержку Приамурью

Василий Орлов попросил президента РФ оказать поддержку Приамурью

Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области встретился с президентом страны. Василий Орлов информировал президента о работе по ликвидации последствий паводка в регионе, организации компенсационных выплат гражданам. Отдельно обсуждались вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья и развитие региональной авиации.

Василий Орлов сообщил президенту, что область справилась с паводком, однако стихия нанесла определённый ущерб дорожному и сельскому хозяйству. Пострадало 52 домовладения, большое количество приусадебных участков. Очень хорошо отработало Министерство по чрезвычайным ситуациям, регион был готов к более серьёзному развитию событий: развернули поисково-спасательный отряд регионального уровня. Были готовы к эвакуации людей.

По предварительным подсчетам, непогода нанесла серьезный ущерб: порядка 500 миллионов – дорожному хозяйству, около 1,4 миллиарда – сельскому хозяйству. Правительство Амурской области совместно с федеральными министерствами провели работу по компенсационным мерам.

«По домовладениям и по приусадебным участкам мы справимся силами областного бюджета. Предусмотрены соответствующие резервные фонды, и мы начали выплату гражданам, тем, у кого пострадало жильё. В том случае, если в дома поступила вода выплачивается 60 тысяч рублей: часть, 30 тысяч рублей, – это средства муниципальных бюджетов, 30 тысяч – это областной бюджет», – сообщил Василий Орлов.

Также врио главы Приамурья озвучил Владимиру Путину две, особенно остро стоящие темы для области. Это реализация программы по переселению из аварийного жилья и авиационная доступность региона. На данный момент в Приамурье по программе переселена половина нуждающихся в улучшении жилищных условий. Предстоит переселить еще 5 тысяч человек (109 тысяч квадратных метров). Силами областного бюджета справится с этой задачей не представляется возможным, поэтому Василий Орлов попросил президента оказать поддержку региону.

Также глава Приамурья обратил внимание Владимира Путина на высокую стоимость авиабилетов в направлении области: «Из 171 субсидированного маршрута в Российской Федерации только один приходится на Амурскую область, это маршрут Тында – Хабаровск. Есть просьба поддержать ещё несколько авиационных маршрутов, которые для нас очень важны. Это маршруты в московском направлении: Благовещенск – Екатеринбург и Благовещенск – Новосибирск, а также региональные маршруты дальневосточные, это Благовещенск – Якутск, Благовещенск – Хабаровск, Благовещенск – Владивосток и Благовещенск – Южно-Сахалинск».

Президент выразил намерение поддержать предложение: «Давайте поручим Минтрансу и правительству проработать. Думаю, что, конечно, такие удалённые населённые пункты нуждаются в поддержке, надо посмотреть поконкретнее».

Просмотров всего: 2878

#областная власть #российская власть


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Комментарии
Показать все (57) Обсудить на форуме
  • Компания ЛБР

    Компания ЛБР
    6 часов назад

    начали выплаты,смешно! ваши чиновники только отписки пишут,Офицеров,Залива все как под копирку, не положено ,не запланировано.

  • physic1

    physic1
    6 часов назад

    У всех губернаторов, да и и глав-муниципалов одна судьба - ехать к вышестоящему начальству и КЛЯНЧИТЬ!!!!

    ВЕРТИКААЛЛЬ......

  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    6 часов назад

    ...а потом отчитается- проделана громадная работа по финансированию региона из госбюджета... Чем работа-языком на карачках в просительной позе? Я не понял, у нас и дальше будут областью править "козловы"?

  • Альтер

    Альтер
    6 часов назад

    ну да а в штатах небось своим бюджетом штата или мунипалитета справляются))))))

    Везде федеральная власть оплачивает ЧС-это НОРМА

  • true_rus

    true_rus
    6 часов назад

    Хорошо преподнесли, первая новость на федеральных каналах.И тематика обсуждения выбрана.Все на выборы!

  • Братеев1

    Братеев1
    6 часов назад

    посмотрим сколько дадут

  • Грецкий Орех

    Грецкий Орех
    5 часов назад

    physic1У всех губернаторов, да и и глав-муниципалов одна судьба - ехать к вышестоящему начальству и КЛЯНЧИТЬ!!!!

    ВЕРТИКААЛЛЬ......


    Был бы прогиб для Орлова, если бы он сказал что мы всё сделаем сами, помощи не надо. А "клянчить" значит ставить мск в неудобное положение и вынуждать принимать меры. Орлов старается для людей бабки выбить, а ты ересь пишешь

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    5 часов назад

    Ненавязчиво так все ВРИО губернаторов по стране перед выборами повстречались с Путиным и рассказали о том, как они замечательно работают, просто так сложилось в рабочих графиках, совпадение.

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    4 часа назад

    смешно они рядом смотрятся

  • Nick

    Nick
    4 часа назад

    Минтранс уже много лет прорабатывает, результат проработки - федерального перевозчика завести в регион не могут, построить ВПП не могут.

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Nick

    Минтранс уже много лет прорабатывает, результат проработки - федерального перевозчика завести в регион не могут, построить ВПП не могут.



    Орлов обещает заняться. Аэропортом. Что не верите?

  • Nick

    Nick
    4 часа назад

    ay

    Nick

    Минтранс уже много лет прорабатывает, результат проработки - федерального перевозчика завести в регион не могут, построить ВПП не могут.



    Орлов обещает заняться. Аэропортом. Что не верите?



    Это федеральные вопросы. Орлов может только в очередной раз попросить ими заняться.



  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    4 часа назад

    Поручим Минтрансу и Правительству проработать.... Наработали уже за 20 лет. Все в развале полном. Перед выборами очередной пиар.

  • колбаска

    колбаска
    4 часа назад

    physic1

    У всех губернаторов, да и и глав-муниципалов одна судьба - ехать к вышестоящему начальству и КЛЯНЧИТЬ!!!! ВЕРТИКААЛЛЬ......



    А он должен область и дальше в долги вгонять? брать кредиты в банке? Или все же, выбивать деньги из Москвы, которая имеет со всего ДВ нехилое бабло, ничего не делая? Почаще ему надо туда ездить, глядишь и вспомнят, что есть Амурская Область на карте из которой, не только можно выкачивать деньги.

  • kidman

    kidman
    4 часа назад

    Президент выразил намерение поддержать предложение: «Давайте поручим Минтрансу и правительству проработать... надо посмотреть поконкретнее».

    20 лет (+-) "поручают" и "смотрят поконкретнее". А мы всё это читаем. И ждём. Наивные...

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    4 часа назад

    колбаска

    physic1

    У всех губернаторов, да и и глав-муниципалов одна судьба - ехать к вышестоящему начальству и КЛЯНЧИТЬ!!!! ВЕРТИКААЛЛЬ......



    А он должен область и дальше в долги вгонять? брать кредиты в банке? Или все же, выбивать деньги из Москвы, которая имеет со всего ДВ нехилое бабло, ничего не делая? Почаще ему надо туда ездить, глядишь и вспомнят, что есть Амурская Область на карте из которой, не только можно выкачивать деньги.



    Согласен полностью ,качают с нас дай Бог процентов 50 бы переподало ,Татария бы отдыхала

  • Медвепут

    Медвепут
    4 часа назад

    надо не просить помощи ,а требовать!!!

  • OT

    OT
    4 часа назад

    колбаска

    physic1

    У всех губернаторов, да и и глав-муниципалов одна судьба - ехать к вышестоящему начальству и КЛЯНЧИТЬ!!!! ВЕРТИКААЛЛЬ......



    А он должен область и дальше в долги вгонять? брать кредиты в банке? Или все же, выбивать деньги из Москвы, которая имеет со всего ДВ нехилое бабло, ничего не делая? Почаще ему надо туда ездить, глядишь и вспомнят, что есть Амурская Область на карте из которой, не только можно выкачивать деньги.



    Так-то оно так, но мы-же не дураки и понимаем, что выкачивают с ДВ не для ДВ. Так что клянчить - это пофигизм на само управление областью.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    4 часа назад

    Всё это предвыборный трёп. Смотрящий посмотрит поконкретнее))) Про полосу даже не сказал, проект давно готов и согласован, нужны 4 млрд. В нашей области должно быть всё, а подачками только дырки затыкать! Такой подход власти к развитию региона в целом и области в частности абсолютно неприемлем и нерационален. Годы правления нынешней власти тому очевидное подтверждение! Ну не смогут люди жить хорошо в дотационном регионе, да ещё с такими долгами перед федералами, банками, тем более когда власти именно для людей ничего годами не делают, денег у них нет. Удочки сматывать народ продолжит, факт.

  • колбаска

    колбаска
    4 часа назад

    Родился в СССР

    Всё это предвыборный трёп. Смотрящий посмотрит поконкретнее))) Про полосу даже не сказал, проект давно готов и согласован, нужны 4 млрд. В нашей области должно быть всё, а подачками только дырки затыкать! Такой подход власти к развитию региона в целом и области в частности абсолютно неприемлем и нерационален. Годы правления нынешней власти тому очевидное подтверждение! Ну не смогут люди жить хорошо в дотационном регионе, да ещё с такими долгами перед федералами, банками, тем более когда власти именно для людей ничего годами не делают, денег у них нет. Удочки сматывать народ продолжит, факт.



    Ну по тихоньку он старается изменить отношение к области, ему никто сразу не обещал, что в область пойдет море бабла. Он как грамотный менеджер, понимает, что лучше трясти Москву, чем влазить в невыгодные кредиты для области. Он напомнил Москве, что деньги нужны на ликвидацию паводка, и не хилые деньги. Попросил просубсидировать авиарейсы, чтоб ценник не был конским для людей.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Фотка зачётная!

    Прямо в голос проиграла:

    - ну и чё?

    - ыыы... ну как-то так

  • OT

    OT
    3 часа назад

    колбаска

    Родился в СССР

    Всё это предвыборный трёп. Смотрящий посмотрит поконкретнее))) Про полосу даже не сказал, проект давно готов и согласован, нужны 4 млрд. В нашей области должно быть всё, а подачками только дырки затыкать! Такой подход власти к развитию региона в целом и области в частности абсолютно неприемлем и нерационален. Годы правления нынешней власти тому очевидное подтверждение! Ну не смогут люди жить хорошо в дотационном регионе, да ещё с такими долгами перед федералами, банками, тем более когда власти именно для людей ничего годами не делают, денег у них нет. Удочки сматывать народ продолжит, факт.



    Ну по тихоньку он старается изменить отношение к области, ему никто сразу не обещал, что в область пойдет море бабла. Он как грамотный менеджер, понимает, что лучше трясти Москву, чем влазить в невыгодные кредиты для области. Он напомнил Москве, что деньги нужны на ликвидацию паводка, и не хилые деньги. Попросил просубсидировать авиарейсы, чтоб ценник не был конским для людей.



    Ну конечно пример есть такой по весне в деревне частенько наблюдали на пастбище как птички садятся на корову и теребят хребет т.е. вырывают клочки шерсти для утепления гнезд. Не орел значит губер, а пташка мелкая.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    OT

    Не орел значит губер, а пташка мелкая.




    Да хоть змея подколодная!)) Главное, чтобы дали



  • OT

    OT
    3 часа назад

    ЛайКа

    OT

    Не орел значит губер, а пташка мелкая.




    Да хоть змея подколодная!)) Главное, чтобы дали



    Ну все ж не это главное-то. Главное акцент.Орлов позиционируется как интеллектуал и в этом случае должен понимать акценты.

  • колбаска

    колбаска
    3 часа назад

    OT

    колбаска

    Родился в СССР

    Всё это предвыборный трёп. Смотрящий посмотрит поконкретнее))) Про полосу даже не сказал, проект давно готов и согласован, нужны 4 млрд. В нашей области должно быть всё, а подачками только дырки затыкать! Такой подход власти к развитию региона в целом и области в частности абсолютно неприемлем и нерационален. Годы правления нынешней власти тому очевидное подтверждение! Ну не смогут люди жить хорошо в дотационном регионе, да ещё с такими долгами перед федералами, банками, тем более когда власти именно для людей ничего годами не делают, денег у них нет. Удочки сматывать народ продолжит, факт.



    Ну по тихоньку он старается изменить отношение к области, ему никто сразу не обещал, что в область пойдет море бабла. Он как грамотный менеджер, понимает, что лучше трясти Москву, чем влазить в невыгодные кредиты для области. Он напомнил Москве, что деньги нужны на ликвидацию паводка, и не хилые деньги. Попросил просубсидировать авиарейсы, чтоб ценник не был конским для людей.



    Ну конечно пример есть такой по весне в деревне частенько наблюдали на пастбище как птички садятся на корову и теребят хребет т.е. вырывают клочки шерсти для утепления гнезд. Не орел значит губер, а пташка мелкая.



    Главное , чтоб деньги шли в область, он и так старается побольше привлекать денег в область. В прошлый раз, выбил деньжат на набережную, чтоб сдать два участка еще, напомнил Медведеву, что нужен мост в области через Зею, в этот раз, попросил у Путина деньжат, на ликвидацию последствий паводка, и на субсидирование авиарейсов. Ладно еще частным подворьям выплатить деньги, на это есть резервы, но сельхозпроизводителям, и на ремонт дорог деньги надо, чтоб выделили, чтоб не влазить в кредиты с конским ценником.

  • OT

    OT
    3 часа назад

    колбаска

    OT

    колбаска

    Родился в СССР

    Всё это предвыборный трёп. Смотрящий посмотрит поконкретнее))) Про полосу даже не сказал, проект давно готов и согласован, нужны 4 млрд. В нашей области должно быть всё, а подачками только дырки затыкать! Такой подход власти к развитию региона в целом и области в частности абсолютно неприемлем и нерационален. Годы правления нынешней власти тому очевидное подтверждение! Ну не смогут люди жить хорошо в дотационном регионе, да ещё с такими долгами перед федералами, банками, тем более когда власти именно для людей ничего годами не делают, денег у них нет. Удочки сматывать народ продолжит, факт.



    Ну по тихоньку он старается изменить отношение к области, ему никто сразу не обещал, что в область пойдет море бабла. Он как грамотный менеджер, понимает, что лучше трясти Москву, чем влазить в невыгодные кредиты для области. Он напомнил Москве, что деньги нужны на ликвидацию паводка, и не хилые деньги. Попросил просубсидировать авиарейсы, чтоб ценник не был конским для людей.



    Ну конечно пример есть такой по весне в деревне частенько наблюдали на пастбище как птички садятся на корову и теребят хребет т.е. вырывают клочки шерсти для утепления гнезд. Не орел значит губер, а пташка мелкая.



    Главное , чтоб деньги шли в область, он и так старается побольше привлекать денег в область. В прошлый раз, выбил деньжат на набережную, чтоб сдать два участка еще, напомнил Медведеву, что нужен мост в области через Зею, в этот раз, попросил у Путина деньжат, на ликвидацию последствий паводка, и на субсидирование авиарейсов. Ладно еще частным подворьям выплатить деньги, на это есть резервы, но сельхозпроизводителям, и на ремонт дорог деньги надо, чтоб выделили, чтоб не влазить в кредиты с конским ценником.



    Да конечно. Есть рамки и за пределы рамок главное не высовываться. Кто-ж не понимает политику управления едросовца.

  • Юрий Николаевич

    Юрий Николаевич
    3 часа назад

    А у кого ему просить? У Трампа?

    Нет денег - надо искать. Вот и ищет. Он же за область в ответе и перед жителями, и перед Москвой.

    Пусть рулит. Другой пригодной на сегодня кандидатуры пока не наблюдается.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    OT



    Ну конечно пример есть такой по весне в деревне частенько наблюдали на пастбище как птички садятся на корову и теребят хребет т.е. вырывают клочки шерсти для утепления гнезд. Не орел значит губер, а пташка мелкая.



    Ну все ж не это главное-то. Главное акцент.Орлов позиционируется как интеллектуал и в этом случае должен понимать акценты.



    Вот сижу и думаю, как же витиевато...



    "Толи обослали, толи похвалили"?



  • OT

    OT
    3 часа назад

    ЛайКа

    OT



    Ну конечно пример есть такой по весне в деревне частенько наблюдали на пастбище как птички садятся на корову и теребят хребет т.е. вырывают клочки шерсти для утепления гнезд. Не орел значит губер, а пташка мелкая.



    Ну все ж не это главное-то. Главное акцент.Орлов позиционируется как интеллектуал и в этом случае должен понимать акценты.



    Вот сижу и думаю, как же витиевато...

    "Толи обослали, толи похвалили"?



    А за что хвалить? За рамки, за которые он как едросовец никогда не высунется и напротив согласится всегда сузить рамки. А "шкрябать" по сусекам - это незавидная роль, чтоб хвалить.

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Юрий Николаевич

    А у кого ему просить? У Трампа? Нет денег - надо искать. Вот и ищет. Он же за область в ответе и перед жителями, и перед Москвой. Пусть рулит. Другой пригодной на сегодня кандидатуры пока не наблюдается.



    Ненаблюдается и это главный козырь чтоль? Нет уж это карта битая.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    physic1У всех губернаторов, да и и глав-муниципалов одна судьба - ехать к вышестоящему начальству и КЛЯНЧИТЬ!!!!

    ВЕРТИКААЛЛЬ......


    чем больше выклянчил-тем "эффективнее"

  • 55

    55
    3 часа назад

    alex 3

    physic1

    У всех губернаторов, да и и глав-муниципалов одна судьба - ехать к вышестоящему начальству и КЛЯНЧИТЬ!!!!

    ВЕРТИКААЛЛЬ......



    чем больше выклянчил-тем "эффективнее"



    Вот так и строится ВСЯ "эффективная" работа едросни. Зачем думать, надо чаще ездить в Москву и попрошайничать, может что и перепадет.



  • Пришлый

    Пришлый
    2 часа назад

    OT

    А за что хвалить? За рамки, за которые он как едросовец никогда не высунется и напротив согласится всегда сузить рамки. А "шкрябать" по сусекам - это незавидная роль, чтоб хвалить.



    при этом можно полагать, что эти рамки в преддверии выборов несколько шире, чем у уже действующего губера. Сейчас он летает еженедельно и просит, а уже 11 сентября на очередную его просьбу выслать денег - скажут: "что-то твоя рожа часто в москве светится с просьбами, успокойся, выборы прошли"

    А дальше видимо начинается конкуренция среди губеров, кто сильнее прогнется и сдаст как можно больше интересов региона - тому и подкинут деньжат на латание дыр, да еще и под проценты

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    2 часа назад

    Если реально смотреть на вещи, кандидатуры способной сделать конкуренцию Орлову нет вообще. У него нет другого выхода как ездить и просить денег у Путина и Медведева, строить ГПЗ и искать инвестиции для региона, Орлов как бывший министр Минэкономики это как никто другой понимает...сразу ничего не делается, губернатору просто надо задержаться в области на несколько лет, а не свалить через пару лет, тогда и эффект от управления будет

  • буда

    буда
    2 часа назад

    Василий Александрович молодец, большое дело уже то что ВВ встретился, выслушал и что-то пообещал. Значит ВА видят как губернатора. Козлова вообще не пускали и близко. А то что клянчит это правильно, других способов нет пусть хоть так

  • lev4ik

    lev4ik
    2 часа назад

    Любой,подчеркиваю,-ЛЮБОЙ кандидат- реальная альтернатива ,чтобы заставить Пу и Ме хоть немного призадуматься.

  • Бриз

    Бриз
    2 часа назад

    Нашли кого просить! Этот карлик с пенсиями уже помог!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    OT





    А за что хвалить?



    Ну мужик он не глупый - это факт! Быстрый, пробивной. Хоть это будет трижды пиар, а это пиарище))), но "скейт на ОКЦ и сортир в парке" (с) - это зачёт.

    Главная корка, что Калита на заднем плане пасётся на фотках))



    За рамки, за которые он как едросовец никогда не высунется



    Вот это жирнючий минус



    А "шкрябать" по сусекам - это незавидная роль, чтоб хвалить.



    Политик должен изыскивать любые приемлемые средства, а то это не политик



    Ну и вывод... прямо я языка сняли -





    lev4ik

    Любой,подчеркиваю,-ЛЮБОЙ кандидат- реальная альтернатива ,чтобы заставить Пу и Ме хоть немного призадуматься.



  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Пока отстукивала по клаве, обсудили с коллегой новость. Так он сказал, что Пу всех Вриошек перед выборами посетил, а далее Сибири не захотелось почему-то, повернул обратно в Москву. Видимо поэтому Орёл "сам-сам, всё сам"

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Что за скотская система - сперва Мск все соки высосет, а потом регионы вынуждены побираться, свое же выклянчивая...

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Тяжело жить и работать в субъекте-банкроте....

  • Pomidor

    Pomidor
    1 час назад

    я более чем уверен, что вы орали бы совершенно другое, если бы Олов ничего не просил, началось бы кудахтанье, что ничего не делается и все говно, лицемеры проклятые

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Pomidor

    я более чем уверен, что вы орали бы совершенно другое, если бы Олов ничего не просил,



    А Олов это кто?



    началось бы кудахтанье, что ничего не делается и все говно, лицемеры проклятые



    Поимённо пожалуйста! Кто "лицемеры проклятые"?



  • Компромат АО

    Компромат АО
    1 час назад

    Питерский

    Тяжело жить и работать в субъекте-банкроте....



    Это кто такое сказал? Наш регион явно не банкрот, чушь какая-то

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Pomidor

    я более чем уверен, что вы орали бы совершенно другое, если бы Олов ничего не просил, началось бы кудахтанье, что ничего не делается и все говно, лицемеры проклятые



    Синьор Помидор и его покровители плохо кончили, если ты понимаешь о чём я

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Компромат АО

    Питерский

    Тяжело жить и работать в субъекте-банкроте....



    Это кто такое сказал?



    (Вспомнился анекдот про колобка)



    Наш регион явно не банкрот, чушь какая-то



    И бензин дешевле, чем у Камчатки с Чукоткой! Мосты вон строим, фоки, космодромы, заводы...



    Только до пенсии не доживём





  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    55 минут назад

    Вот клоунам лиж бы гавкать. По факту клянчит для амурчан, чтобы тут было легче жить и выплаты не затягивать. А ваше тупое эго сместило бы амурчан в жёсткий кризис. Тупицы, читать противно

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    51 минута назад

    ПитерскийТяжело жить и работать в субъекте-банкроте....


    Вот и я о том. Орлов реально жил красиво, и принятие решения стать ВРИО точно не из больших амбиций. Рознь межпартийную унял, патриотов в команду подтянул. Сейчас думает как область в современный вид перевести. Есть ещё люди думающие не о кошельке, а о морали

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    50 минут назад

    55
    alex 3

    physic1

    У всех губернаторов, да и и глав-муниципалов одна судьба - ехать к вышестоящему начальству и КЛЯНЧИТЬ!!!!

    ВЕРТИКААЛЛЬ......



    чем больше выклянчил-тем "эффективнее"



    Вот так и строится ВСЯ "эффективная" работа едросни. Зачем думать, надо чаще ездить в Москву и попрошайничать, может что и перепадет.





    Ваш патрон Абрамов жил в Москве, и сделать ничего не смог. Помолчал бы, клоуны

  • Pomidor

    Pomidor
    38 минут назад

    ЛайКа

    Pomidor

    я более чем уверен, что вы орали бы совершенно другое, если бы Олов ничего не просил,



    А Олов это кто?



    началось бы кудахтанье, что ничего не делается и все говно, лицемеры проклятые



    Поимённо пожалуйста! Кто "лицемеры проклятые"?



    Те кто орут, что ВРИО Орлов(ответ на первый вопрос) "клянчит" деньги для АО, если бы сел кто-то другой только из другой партии и делал бы тоже самое, писали бы что молодец, АИ это рассадник тупых и лицемерных людей

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    34 минуты назад

    Вот шавки... Сколько за комменты платят? Или Кузьмин обеды школьника возит на своем патруле.Сытыми лучше пишется

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    33 минуты назад

    Овощ что-то разошёлся. Все сволочи, один я мушкетёр)

  • Pomidor

    Pomidor
    24 минуты назад

    Рюмкин-Задунайский

    Овощ что-то разошёлся. Все сволочи, один я мушкетёр



    Ну да а как-то иначе?

  • троль здесь

    троль здесь
    21 минута назад

    Глеб Жеглов

    Вот шавки... Сколько за комменты платят? Или Кузьмин обеды школьника возит на своем патруле.Сытыми лучше пишется



    вы поклонники едроссов людей за шавок держите, хоть признаёте это, напиши лучше что нибудь о реальных делах орлова, и о том какой путин молодец что поднимает пенсионный возраст, теперь то не все доживут до пенсии..

  • physic1

    physic1
    21 минута назад

    Согласен заменить слово КЛЯНЧИТЬ на словосочетание ДОБЫВАТЬ ТЯЖЕЛЫМ ТРУДОМ.=(

  • 55

    55
    18 минут назад

    Антон Макаров

    55

    alex 3

    physic1

    У всех губернаторов, да и и глав-муниципалов одна судьба - ехать к вышестоящему начальству и КЛЯНЧИТЬ!!!!

    ВЕРТИКААЛЛЬ......



    чем больше выклянчил-тем "эффективнее"


    Вот так и строится ВСЯ "эффективная" работа едросни. Зачем думать, надо чаще ездить в Москву и попрошайничать, может что и перепадет.



    Ваш патрон Абрамов жил в Москве, и сделать ничего не смог. Помолчал бы, клоуны


    Надо же, оказывается у нас в России депутаты что-то делают, кроме как языком мелят и на кнопочки нажимают (голосуют). Только для населения эта их работа, особенно от едросни, негативными последствиями заканчивается. Про последние инициативы (повышение пенсионного возраста и НДС) едросни вся страна наслышана. Одним матом это все безобразие не опишешь.



  • Pomidor

    Pomidor
    17 минут назад

    physic1

    Согласен заменить слово КЛЯНЧИТЬ на словосочетание ДОБЫВАТЬ ТЯЖЕЛЫМ ТРУДОМ.=(



    Предложи более быстрые и практичный способ быстро поднять деньги для реализации всех тех проектов, что сейчас делают в АО

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