Напавший на АЗС амурчанин лишился свободы на 7,5 лет

В Амурской области вынесен приговор обвиняемому в разбойном нападении на АЗС. Октябрьским районным судом мужчина приговорён к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщалось ранее, в мае этого года в дежурную часть МО МВД России «Октябрьский» поступило сообщение о нападении на АЗС, расположенную в одном из сел района. Злоумышленник выстрелил из ружья в стекло, а затем через окно проник в помещение. Работница автозаправочной станции пыталась остановить нападавшего, однако мужчина нанес ей несколько ударов и, забрав деньги из кассы, скрылся.

«Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей, провели иные оперативно-розыскные мероприятия. В результате установлена личность и местонахождение фигуранта. 21-летний мужчина задержан полицейскими в селе Екатеринославка», – рассказала Ирина Волк.

В ходе обыска в частном доме и надворных постройках полицейские изъяли оружие, которое, предположительно, использовалось при нападении на АЗС. Следователями МО МВД России «Октябрьский» было возбуждено и расследовалось уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере». В отношении фигуранта судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает амурское управление МВД.