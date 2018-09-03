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3сентября
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сегодня, 20:10 3

Напавший на АЗС амурчанин лишился свободы на 7,5 лет

Напавший на АЗС амурчанин лишился свободы на 7,5 лет

В Амурской области вынесен приговор обвиняемому в разбойном нападении на АЗС. Октябрьским районным судом мужчина приговорён к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщалось ранее, в мае этого года в дежурную часть МО МВД России «Октябрьский» поступило сообщение о нападении на АЗС, расположенную в одном из сел района. Злоумышленник выстрелил из ружья в стекло, а затем через окно проник в помещение. Работница автозаправочной станции пыталась остановить нападавшего, однако мужчина нанес ей несколько ударов и, забрав деньги из кассы, скрылся.

«Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей, провели иные оперативно-розыскные мероприятия. В результате установлена личность и местонахождение фигуранта. 21-летний мужчина задержан полицейскими в селе Екатеринославка», – рассказала Ирина Волк.

В ходе обыска в частном доме и надворных постройках полицейские изъяли оружие, которое, предположительно, использовалось при нападении на АЗС. Следователями МО МВД России «Октябрьский» было возбуждено и расследовалось уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере». В отношении фигуранта судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает амурское управление МВД.

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#криминал #происшествия


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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    55 минут назад

    Да людям деваться некуда с этой нищетой.

  • aleun

    aleun
    46 минут назад

    А чего лицо злодея на виде заретушировали?

    Страна должна знать своих "героев" в лицо!

  • starco

    starco
    36 минут назад

    Vladimir28rusДа людям деваться некуда с этой нищетой.


    Какая такая нищета оправдывает грабеж? Работа всегда есть, низкооплачиваемая, но с голоду не помрёшь...

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