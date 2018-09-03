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3сентября
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сегодня, 19:50 1

В Белогорске запаслись углем на начало зимы

В Белогорске запаслись углем на начало зимы
Фото: www.eprussia.ru

В Белогорске досрочно создан нормативный запас угля на предстоящий отопительный сезон. План поставок город выполнил на месяц раньше срока, обозначенного министерством ЖКХ Амурской области. Нормативный запас твердого топлива в объеме 55 тысяч тонн уже обеспечен.

Вместе с тем в городском управлении ЖКХ отмечают, что сложная ситуация сложилась с мазутом. В настоящее время на пути в город находится всего 3,5 тысячи тонн жидкого топлива. По остальным поставкам ведутся переговоры. Цена на мазут, между тем, продолжает расти, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #ЖКХ


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Комментарии
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  • Компромат АО

    Компромат АО
    59 минут назад

    Молодец Мелюков и ФОК достроен и уголь в запасе уже лежит

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