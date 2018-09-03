В Белогорске запаслись углем на начало зимы

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В Белогорске досрочно создан нормативный запас угля на предстоящий отопительный сезон. План поставок город выполнил на месяц раньше срока, обозначенного министерством ЖКХ Амурской области. Нормативный запас твердого топлива в объеме 55 тысяч тонн уже обеспечен.

Вместе с тем в городском управлении ЖКХ отмечают, что сложная ситуация сложилась с мазутом. В настоящее время на пути в город находится всего 3,5 тысячи тонн жидкого топлива. По остальным поставкам ведутся переговоры. Цена на мазут, между тем, продолжает расти, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #ЖКХ

Екатерина PL