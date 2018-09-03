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3сентября
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сегодня, 19:31 1

В десяти родниках Приамурья вода оказалась плохого качества

В десяти родниках Приамурья вода оказалась плохого качества
Фото: tri-kolodtsa.ru

Управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало результаты исследования качества воды родников, проведенного в августе 2018 года. В 10 родниках качество воды не соответствует требованиям по микробиологическим показателям.

В списке опасных родников оказались:

  1. - каптажные родники № 1 и № 2 на 13 километре аэропортовской трассы;
  2. - родник поселка Радиоцентр Благовещенска;
  3. - родник села Новинка Благовещенского района;
  4. - родник в селе Белогорье в переулке Ключевском;
  5. - родник на выезде из Белогорья в направлении Моховой Пади;
  6. - родник в Белогорье по улице Подгорной;
  7. - родник в поселке Мухинка;
  8. - ручей «Пикан» на 13 километре восточнее города Зея;
  9. - родник на 2 километре автодороги Зея – Снежногорский.

Как сообщают специалисты, родники не являются официальными источниками питьевого водоснабжения, большинство из них не защищены от антропогенного или природного воздействия, не имеют организованных зон санитарной охраны, вода родников характеризуется непостоянством качества даже в короткие промежутки времени. В связи с этим источники являются ненадежными в плане питьевой безопасности, могут служить источниками возникновения и развития таких водозависимых инфекционных заболеваний, как вирусный гепатит А, норовирусная инфекция, дизентерия, брюшной тиф и другие.

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#здоровье #природа


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Комментарии
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  • Компромат АО

    Компромат АО
    1 час назад

    Да людей же это все равно не остановит, а винить конечно будут всех кроме себя, тупые же

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