В Первомайском парке Благовещенска появится контактный зоопарк

В рамках выезда по Благовещенску 3 сентября врио губернатора Приамурья Василий Орлов посетил Первомайский парк и место будущего скейт-парка на территории ОКЦ. В Первомайском парке руководство намерено уже в мае 2019 года открыть контактный зоопарк совместно с конно-спортивным клубом «Аллюр». Проект сейчас находится в разработке.

Глава региона рекомендовал представить проект на общественное обсуждение, чтобы собрать мнения и предложения горожан прежде, чем приступать к работам. Также на территории парка планируют построить административное здание, в котором оборудуют комнату матери и ребенка и благоустроенный туалет.

«Вам необходимо разработать концепцию развития как Первомайского, так и городского парка. Она должна получить одобрение, в первую очередь, жителей города, ведь все это делается для них», – отметил Василий Орлов, обращаясь к руководству парка.

Именно по желанию жителей на территории ОКЦ планируют снова обустроить скейт-парк. Старый был демонтирован из-за того, что плиты после наводнения в 2013 году разошлись и площадка стала неровной. Глава Приамурья рекомендовал руководству ОКЦ и мэрии Благовещенска при выборе проектного решения для будущей спортивной площадки проанализировать опыт других городов и использовать современные технологии.