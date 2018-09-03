Артисты из Китая покажут амурчанам выступление с хлыстом и юлой

8 сентября в сквере Амурского областного дома народного творчества состоится уникальное для Благовещенска выступление артистов из КНР, мастерски владеющих хлыстом и юлой. Длина самого длинного хлыста составит 10 метров. Посмотреть представление смогут все желающие. Начало в 17:00.

Приезд творческой делегации из КНР организован по линии культурного обмена между Россией и Китаем. Не первый год местом проведения концертов дружбы с участием артистов из Амурской области и исполнителей из Китая становится киноконцертный зал Амурского областного дома народного творчества.

Ближайшее знакомство с особенностями традиционной китайской культуры пройдёт в ином формате – это будет 20-минутное показательное выступление китайских артистов в сквере АОДНТ. В состав творческой делегации войдут участники объединения, название которого в переводе на русский язык звучит как Ассоциация хлыстов и юл (от слова «юла», то есть «волчок»).

Искусство, которое впервые в Благовещенске продемонстрируют гости, восходит к многовековым национальным традициям народных игр и развлечений.