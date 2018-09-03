В Амурскую область поступила вакцина от гриппа

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В Амурскую область в полном объеме поступила вакцина против гриппа для вакцинации детского и взрослого населения. Об этом сообщает амурское управление Роспотребнадзора. В этом сезоне используется вакцина «Совигрипп», которая обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются сейчас наиболее актуальными, рассказывают специалисты.

С момента получения детской вакцины уже привито более 18 тысяч детей, что составляет 13,2 % от плана. Наиболее активно прививаются дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения.

Сейчас, по данным Роспотребнадзора, эпидемиологическая остановка в Амурской области стабильная. Отмечается тенденция к снижению заболеваемости острыми кишечными инфекциями, в том числе энтеровирусной, однако необходимо продолжить соблюдение основных мер профилактики острых кишечных инфекций, а также вирусных кишечных инфекций, для которых характерна активизация в осенне-зимний период года.

Продолжается снижение активности клещей – за прошедшую неделю зарегистрировано шесть пострадавших от их укусов, в том числе один ребенок. Охват экстренной серопрофилактикой составил 100 %. В областном центре пострадавших от укусов клещей не зарегистрировано.

Уровни заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и внебольничными пневмониями на территории города не превышают среднемноголетних, при этом в сентябре – октябре ожидается традиционный сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями не гриппозной этиологии, – прежде всего среди детского населения – который связан с формированием детских образовательных коллективов, что требует соблюдения основных мер профилактики.