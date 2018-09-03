Врио губернатора Приамурья рассказал студентам БГПУ о 4-й промышленной революции

О перспективах развития региона говорили 3 сентября в БГПУ. Лекцию на тему 4-й промышленной революции студентам прочёл врио губернатора области Василий Орлов. Он рассказал о цифровизации, современных тенденциях в мировой, общероссийской и региональной экономики, ответил на вопросы студентов.

«Сегодня ведущие умы мира спорят о четвертой промышленной революции, какие риски она несет и с чем столкнется человечество. Нет четкого представления, человек какого формата нужен. Единственное, в чем сходятся все специалисты – это то, что человек должен быть быстро переобучаем. Мы сейчас живем в стадии третьей промреволюции, и как будет называться четвертая, неизвестно. Технологии кардинально влияют на нас и на окружающий нас мир», – сказал Василий Орлов.

Также глава региона рассказал студентам о новых технологиях применяемых как в быту, так и для создания комфортной городской среды. Были продемонстрированы несколько видеороликов об использовании системы «Умный дом» и «Умный город».

«Все эти новшества – не фантастика, а реальность, и уже используются людьми, некоторые "умные" автомобили ездят по нашим амурским дорогам. Новые технологии так быстро ворвутся в нашу жизнь, что будет сложно угнаться за ними», – сказал Василий Орлов.

Студенты поинтересовались у главы Приамурья, не станет ли человек капиталом для искусственного интеллекта и не станут ли невостребованными некоторые профессии.

«Пока решения нет, ведущие умы мира спорят на эту тему. Перемены на рынке труда ведут к неизбежным изменениям, в то же время возникают и новые профессии. К примеру, идут дискуссии по поводу работы юристов. Сейчас создано программное обеспечение, которое в 97 % случаев за несколько секунд может представить нужный ответ в юридической сфере. Мнений много, но все они сводятся к одному – человек будущего должен быть быстро переобучаем», – рассказал врио губернатора.

Он также назвал шесть сфер, которые содержат в себе потенциал для экономического развития Амурской области. Это добыча полезных ископаемых, энергетика, туризм, газонефтехимия, агропромышленный комплекс и космическая отрасль. К примеру, за счет развития транспортной инфраструктуры можно привлечь поток туристов из Китая, отметил Василий Орлов. А в агропромышленной сфере нужно делать упор на переработке сои. Один из шагов – строительство третьей очереди завода в Белогорске.

«Он уникален тем, что он не просто делает соевое масло и продукты вторичной переработки, но и делает так называемый белый лепесток или соевый изолят, эта продукция используется в пищевой промышленности. До запуска этого завода продукция была импортная, и это, как следствие, – прямое импортозамещение», – сказал Василий Орлов.

В ходе посещения Благовещенского государственного педагогического университета врио губернатора провел встречу и с руководством института. За чашкой чая Василий Орлов ответил на вопросы педагогов в части целевого набора студентов, работы молодых педагогов в сельских школах, а также поделился планами о внесении изменений в систему образования региона.

Ранее Василий Орлов проводил лекции по цифровизации для студентов АмГУ и БГПУ в качестве министра экономического развития области. Он встречался с амурскими студентами и находясь на должности советника корпоративного университета СИБУР. Работая в гозохимическом холдинге, Василий Орлов занимался вопросами подготовки кадров в компании.