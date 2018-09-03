Строительство пристройки к благовещенской школе № 22 застопорилось

По заявлению застройщика, «Амургражданпроект» долго рассматривает и вносит необходимые изменения в проект, из-за чего строители вынуждены простаивать и начинают отставать от сроков. Как пояснил Александр Синьков, директор компании-застройщика, при начале строительства за основу был взят проект 2009 года, и все ответственные организации понимали, что в связи с изменениями строительных норм будут необходимы изменения и в проект, соответственно в рамках таких сжатых сроков необходимо будет работать слаженно, а главное – оперативно.

В ходе строительства были исправлены ошибки в проекте кровли, кирпичной кладки и другие, сейчас на согласовании в «Амургражданпроекте» еще 14 пунктов. Самый важный – это электрика, подготовить его специалисты должны были еще в середине августа.

«Мы уже три недели потеряли, и, чтобы в декабре этот объект сдать, у нас возникают дополнительные сложности», – отметил Александр Синьков.

Василий Орлов поручил советнику губернатора области по строительству Павлу Матюхину оперативно проанализировать ситуацию, чтобы определить виновных в сложившейся ситуации и принять соответствующие меры. Активно подключиться к работе глава Приамурья попросил Александра Синькова.

«Вы специалист с большим опытом. Если по результатам проверки необходимы будут какие-то кадровые решения, скажите, нет вопросов, у меня рука не дрогнет. Главное, чтобы они пошли на пользу. По проектным институтам договариваемся так: эту проблему я слышу постоянно давно. Если у нас нет специалистов, которые могли бы нормальные проекты делать, значит, давайте об этом скажем. Запретим им что-либо проектировать, государственные и муниципальные заказы, и дадим рекомендации нашим застройщикам здесь, чтобы они не пользовались их услугами. В конечном итоге это будет более дешево. Чем переделывать, лучше сразу получить нормальный проект. Что касается школы – этот объект социальный, объект важный, расслабляться нельзя никому, здание должно быть построено качественно и в срок», – подчеркнул Василий Орлов.