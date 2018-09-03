Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:03 4

Строительство пристройки к благовещенской школе № 22 застопорилось

Строительство пристройки к благовещенской школе № 22 застопорилось

Пристройка к благовещенской школе № 22 готова на 75 %. Однако строительство не ведется уже три недели. Врио губернатора региона проинспектировал ход работ в рамках выездного совещания. Как доложили Василию Орлову, строители не могут продолжать работу из-за отсутствия утвержденных экспертизой изменений в ПСД.

По заявлению застройщика, «Амургражданпроект» долго рассматривает и вносит необходимые изменения в проект, из-за чего строители вынуждены простаивать и начинают отставать от сроков. Как пояснил Александр Синьков, директор компании-застройщика, при начале строительства за основу был взят проект 2009 года, и все ответственные организации понимали, что в связи с изменениями строительных норм будут необходимы изменения и в проект, соответственно в рамках таких сжатых сроков необходимо будет работать слаженно, а главное – оперативно.

В ходе строительства были исправлены ошибки в проекте кровли, кирпичной кладки и другие, сейчас на согласовании в «Амургражданпроекте» еще 14 пунктов. Самый важный – это электрика, подготовить его специалисты должны были еще в середине августа.

«Мы уже три недели потеряли, и, чтобы в декабре этот объект сдать, у нас возникают дополнительные сложности», – отметил Александр Синьков.

Василий Орлов поручил советнику губернатора области по строительству Павлу Матюхину оперативно проанализировать ситуацию, чтобы определить виновных в сложившейся ситуации и принять соответствующие меры. Активно подключиться к работе глава Приамурья попросил Александра Синькова.

«Вы специалист с большим опытом. Если по результатам проверки необходимы будут какие-то кадровые решения, скажите, нет вопросов, у меня рука не дрогнет. Главное, чтобы они пошли на пользу. По проектным институтам договариваемся так: эту проблему я слышу постоянно давно. Если у нас нет специалистов, которые могли бы нормальные проекты делать, значит, давайте об этом скажем. Запретим им что-либо проектировать, государственные и муниципальные заказы, и дадим рекомендации нашим застройщикам здесь, чтобы они не пользовались их услугами. В конечном итоге это будет более дешево. Чем переделывать, лучше сразу получить нормальный проект. Что касается школы – этот объект социальный, объект важный, расслабляться нельзя никому, здание должно быть построено качественно и в срок», – подчеркнул Василий Орлов.

Просмотров всего: 502

#строительство #школа


Общество

В Белогорске вбили первую сваю в основание будущего детского сада
Происшествия 1

Из восьми тысяч белогорских школьников почти тысяча – первоклассники
Происшествия 12

В Благовещенске застройщика оштрафовали на полмиллиона за строительство без разрешения
Общество

В День знаний в амурские школы пришли более 100 тысяч учеников (фото)

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Грецкий Орех

    Грецкий Орех
    2 часа назад

    Душит строительство федеральный минстрой со своими новыми требованиями. Придумают свои тупейшие критерии и потом подгоняй все их. Дядька работает в строительстве, говорят сейчас у всех одна и та же проблема

  • Страж_цитадели

    Страж_цитадели
    1 час назад

    Все, что написано в этой статье- полная чушь. Доблестные подрядчики просто прикрывают свою спину. Тот кто проектировал бюджетные объекты- знает как тяжело сделать школу или детский сад, Какой это геморрой, и как тяжело повторно проходить экспертизу с изменениями, тем более в местной ГАУ Амургосэкспертиза, в которой эксперты не адекватные.

    Так что могу посоветовать журналистам АмурИнфо и В.Орлову вместе с ними изучить ситуацию с двух сторон и потом уже назначать виноватого.

    а А.Н.Синькову могу посоветовать - сейчас Вы подставляете Амургражданпроект, завтра кто-нибудь подставит Вас, не хорошо это.

    п.с. В Амургражданпроекте не работаю и никогда не работал, просто знаю ситуацию изнутри.

  • Оля111

    Оля111
    1 час назад

    Совершенно не понятно. В проекте ошибки, или же вносятся изменения в проект, в процессе строительства?

    Если ошибки в проекте - то как он прошел экспертизу? Если второе - то в процессе строительства строители зачастую сами что-то решают изменить, а потом несут проектировщикам на согласование, а затем нужна повторная экспертиза. И в этом не проектировщики виноваты, отнюдь.

    Пока вижу одно - проектировщиков "очернили", не разобравшись до конца в ситуации. Выслушали только подрядчика, т.е. одну сторону и уже сделали выводы. Надо разбираться дальше.

  • Компромат АО

    Компромат АО
    39 минут назад

    А по моему там четко написано, что были изменены строительные нормы и поэтому пришлось проект исправлять, минстрой опять пургу гонит, а Амургражданпроект тупит и не принимает поправки

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь