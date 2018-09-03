В Благовещенске убили циркового артиста – кота из «Котовасии»

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В среду утром, 3 сентября, работники детского благовещенского шоу-театра «Котовасия» нашли во временном загончике мертвого кота – циркового артиста. Члены родительского комитета сообщили, что питомец был именно убит – его били, на теле видны следы ударов.

Мама воспитанника «Котовасии» Ольга Арсентьева рассказала, что кошек временно перевели в загончик на улице из-за ремонта основного здания шоу-театра. «Вокруг находится дворовая территория. Кошек из цирка и раньше выпускали гулять, и они всегда возвращались. А тут начали пропадать», – рассказала Ольга Михайловна.

Утром 3 сентября в загончике нашли мертвую кошку. Вероятно, кто-то проник внутрь ночью.

В соцсетях появилась информация о происшествии. Ситуацию связывают с конфликтом, который произошел в воскресенье, 2 сентября. Подростки играли во дворе в футбол и мешали работникам «Котовасии». Детям сделали замечание, те в ответ нагрубили. А ночью случилось нападение на вольер с кошками.

Директор ЦЭВ имени Белоглазова Людмила Качан рассказала, что знает о ситуации с пропавшими животными. Говорить о том, что кто-то убил кота в вольере, она считает преждевременным. По словам Людмилы Викторовны, о таком может достоверно сказать только полиция. Насколько ей известно, родители воспитанников шоу-театра уже собрались туда обратиться.

«Насколько мне известно, не обращались, – сказала корреспонденту ИА "Амур.инфо" Ольга Арсентьева. – Как я понимаю, "Котовасия" относится к ЦЭВ, поэтому заявление в полицию должно писать руководство Центра».