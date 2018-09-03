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сегодня, 17:47 12

В Благовещенске убили циркового артиста – кота из «Котовасии»

В Благовещенске убили циркового артиста – кота из «Котовасии»
Фото: instagram.com

В среду утром, 3 сентября, работники детского благовещенского шоу-театра «Котовасия» нашли во временном загончике мертвого кота – циркового артиста. Члены родительского комитета сообщили, что питомец был именно убит – его били, на теле видны следы ударов.

Мама воспитанника «Котовасии» Ольга Арсентьева рассказала, что кошек временно перевели в загончик на улице из-за ремонта основного здания шоу-театра. «Вокруг находится дворовая территория. Кошек из цирка и раньше выпускали гулять, и они всегда возвращались. А тут начали пропадать», – рассказала Ольга Михайловна.

Утром 3 сентября в загончике нашли мертвую кошку. Вероятно, кто-то проник внутрь ночью.

В соцсетях появилась информация о происшествии. Ситуацию связывают с конфликтом, который произошел в воскресенье, 2 сентября. Подростки играли во дворе в футбол и мешали работникам «Котовасии». Детям сделали замечание, те в ответ нагрубили. А ночью случилось нападение на вольер с кошками.

Директор ЦЭВ имени Белоглазова Людмила Качан рассказала, что знает о ситуации с пропавшими животными. Говорить о том, что кто-то убил кота в вольере, она считает преждевременным. По словам Людмилы Викторовны, о таком может достоверно сказать только полиция. Насколько ей известно, родители воспитанников шоу-театра уже собрались туда обратиться.

«Насколько мне известно, не обращались, – сказала корреспонденту ИА "Амур.инфо" Ольга Арсентьева. – Как я понимаю, "Котовасия" относится к ЦЭВ, поэтому заявление в полицию должно писать руководство Центра».

Просмотров всего: 2714

#дети #животные #происшествия


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Комментарии
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  • Мандрагора

    Мандрагора
    3 часа назад

    Твари. Не дети, а настоящее сволочьё. Чтоб им все аукнулось в стократ!!!

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    3 часа назад

    подрастающее поколение уродцев...онежедети ...мат

  • Pomidor

    Pomidor
    3 часа назад

    да уж где этих чертей растят только?

  • Кукумбер

    Кукумбер
    3 часа назад

    А во времена Великого Советского Союза детей, октябрят-пионеров учили не обижать животных! Вот она, власть демократов-воров!

  • OT

    OT
    2 часа назад

    А где там следы ранений? Вроде как попал в какую-то емкость с водой у кого-то и тот возможно не нашел ничего лучшего как побить.

  • Хороший чел

    Хороший чел
    2 часа назад

    Вот вы зоозащитники такие бля все святые, как собачка сдохла от рук детей, так все, готовы разорвать их в клочья... я их конечно не оправдываю, но это же дети, и виновны в их поступках только родители, вот их на кол и надо садить, вы что курите? «Зоозащитнички??»

  • OT

    OT
    1 час назад

    Хороший чел

    Вот вы зоозащитники такие бля все святые, как собачка сдохла от рук детей, так все, готовы разорвать их в клочья... я их конечно не оправдываю, но это же дети, и виновны в их поступках только родители, вот их на кол и надо садить, вы что курите? «Зоозащитнички??»



    На фото кот мокрый. Куда он залез? Если залез куда-то и испортил этим человеку дело, то что? Добреньких абсолютно всех на это не бывает.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Ублюдки, найти и наказать!

    ОТ - кот мокрый потому, что всю ночь дождь лил

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    Почему в среду...

    С интересом

  • Di

    Di
    1 час назад

    А почему кошек во время ремонта сотрудники не взяли по домам?

    На счёт подростков, которым сделали замечание, я так понимаю, это одна из версий. Не факт, что убили именно они. Пусть для начала полиция во всём разберётся.

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    33 минуты назад

    OT



    На фото кот мокрый. Куда он залез?



    Это он мокрый от слез, после прочтения твоих комментариев на Амуринфо.

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    4 минуты назад

    видеонаблюдение придумали для кого? Черным по белом пишем оргомными буквами "ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ" защита от дурака

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