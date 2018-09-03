Добрая фотография блогера привела подписчиков в ярость

Фото: @scarlettlondon

24-летняя британка Скарлетт Лондон (Scarlett London) стала жертвой травли после публикации в своем Instagram-аккаунте постановочной фотографии об «идеальном утре». Подписчики уличили ее в подделке антуража и назвали жалкой.

Поводом для обсуждения стал снимок девушки, который она использовала для рекламы отбеливающего зубы средства. Фотография изображала девушку в кровати в окружении тарелок с завтраком и праздничных воздушных шаров. В комментарии девушка порекомендовала подписчикам жидкость для полоскания полости рта.

Подписчики блогера заметили, что чашка в руках Лондон пустая, а сложенные на тарелке блины выглядят искусственно. Также комментаторов смутило постельное белье на кровати блогера: судя по фото, на одеяле отпечатана фотография самой девушки. Интернет-звезду обвинили в нарциссизме и намеренном обмане поклонников.

В ответ на нападки блогер заявила, что подписчики не ценят ее «реальную жизнь». По словам Лондон, она не пытается показать идеальную себя, а лишь впускает поклонников в свои будни.

Instagram-аккаунт девушки читает более 50 тысяч человек, сообщает «Лента.ру».