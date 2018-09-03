В Благовещенске в преддверии выборов учились реагировать на нарушения

В Благовещенске полицейские и члены избиркома учились реагировать на нарушения, которые могут произойти во время выборов, – подкуп избирателей, незаконная агитация и так называемые карусели. В преддверии 9 сентября в городе решили протестировать работу ситуационного центра. Там в день голосования будут принимать звонки о нарушениях и отправлять на избирательные участки оперативные группы.

Во время репетиции дня выборов у одного участка подкупали избирателей, у другого проходила незаконная агитация. Сразу после звонков к месту нарушений с территории ситуационного центра отправились экипажи быстрого реагирования.

За тренировкой наблюдали члены избиркома. Говорят, в день голосования время реагирования правоохранителей сократится до 3-5 минут. У каждого из 10 экипажей своя зона ответственности. Ситуационные центры, кроме Благовещенска, есть еще в Белогорске, Райчихинске, Прогрессе, Тынде и Свободном.

«У нас получается всего шесть ситуационных центров, конечно, такого монитора, как в городе Благовещенске, у них нет. Но все равно при поступлении обращений каких-либо граждан о том, что идет нарушение избирательного законодательства, там также создаются группы немедленного реагирования», – рассказал член избирательной комиссии Амурской области Сергей Конигин.

Благовещенский ситуационный центр работает с 2014 года. Он призван не только бороться с нарушителями, но и контролировать чрезвычайные ситуации во время выборов. Совместные тренировки с МЧС правоохранители и члены избиркома проводили и в 2016 году.

«Мы отрабатывали такую легенду, что на территории избирательного участка произошел пожар. Пожар мы быстро затушили, соответственно помещение стало непригодным для голосования. И мы разворачивали передвижной избирательный участок, так называемую надувную палатку», – сказал председатель территориальной избирательной комиссии Благовещенска Сергей Чапаев.

9 сентября звонки о нарушениях будут принимать по номеру 52-03-03. Во время выборов 2016 года на телефон ситуационного центра поступило больше 80 сообщений. В результате разбирательств двоих амурчан привлекли к административной ответственности. За подкуп избирателей один из них заплатил 20 тысяч рублей. Другой за незаконную агитацию – полторы тысячи.