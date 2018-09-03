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сегодня, 17:16 11

В Благовещенске в преддверии выборов учились реагировать на нарушения

В Благовещенске в преддверии выборов учились реагировать на нарушения

В Благовещенске полицейские и члены избиркома учились реагировать на нарушения, которые могут произойти во время выборов, – подкуп избирателей, незаконная агитация и так называемые карусели. В преддверии 9 сентября в городе решили протестировать работу ситуационного центра. Там в день голосования будут принимать звонки о нарушениях и отправлять на избирательные участки оперативные группы.

Во время репетиции дня выборов у одного участка подкупали избирателей, у другого проходила незаконная агитация. Сразу после звонков к месту нарушений с территории ситуационного центра отправились экипажи быстрого реагирования.

За тренировкой наблюдали члены избиркома. Говорят, в день голосования время реагирования правоохранителей сократится до 3-5 минут. У каждого из 10 экипажей своя зона ответственности. Ситуационные центры, кроме Благовещенска, есть еще в Белогорске, Райчихинске, Прогрессе, Тынде и Свободном.

«У нас получается всего шесть ситуационных центров, конечно, такого монитора, как в городе Благовещенске, у них нет. Но все равно при поступлении обращений каких-либо граждан о том, что идет нарушение избирательного законодательства, там также создаются группы немедленного реагирования», – рассказал член избирательной комиссии Амурской области Сергей Конигин.

Благовещенский ситуационный центр работает с 2014 года. Он призван не только бороться с нарушителями, но и контролировать чрезвычайные ситуации во время выборов. Совместные тренировки с МЧС правоохранители и члены избиркома проводили и в 2016 году.

«Мы отрабатывали такую легенду, что на территории избирательного участка произошел пожар. Пожар мы быстро затушили, соответственно помещение стало непригодным для голосования. И мы разворачивали передвижной избирательный участок, так называемую надувную палатку», – сказал председатель территориальной избирательной комиссии Благовещенска Сергей Чапаев.

9 сентября звонки о нарушениях будут принимать по номеру 52-03-03. Во время выборов 2016 года на телефон ситуационного центра поступило больше 80 сообщений. В результате разбирательств двоих амурчан привлекли к административной ответственности. За подкуп избирателей один из них заплатил 20 тысяч рублей. Другой за незаконную агитацию – полторы тысячи.

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Pomidor

    Pomidor
    3 часа назад

    Прикол, а что неужели так нагло себя ведут, что требуются такие меры? Не замечал такого в Благовещенске, лучше бы чем-нибудь другим занялись

  • Пацан в маске

    Пацан в маске
    3 часа назад

    я бы посмотрел на эти учения со стороны, ведь по любому все очень профессионально отработали

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    3 часа назад

    Я бы за депутата в ГД бл больше переживал, за бутылку толпами будут скандировать Кузьмин!

  • Пацан в маске

    Пацан в маске
    3 часа назад

    Евгений Шувалов

    Я бы за депутата в ГД бл больше переживал, за бутылку толпами будут скандировать Кузьмин!



    Точно, вся администрация вкшных групп проплаченная выйдет(сплетни блг, подслушано блг) и будет перед скандировать за кузьмина

  • Грецкий Орех

    Грецкий Орех
    2 часа назад

    Говорят, ракутина не чекушку как Кузьмин, а целых 0,5 даёт в районе. Вот такие, товарищи, времена

  • Компромат АО

    Компромат АО
    2 часа назад

    Грецкий Орех

    Говорят, ракутина не чекушку как Кузьмин, а целых 0,5 даёт в районе. Вот такие, товарищи, времена



    Рили? это за них, что одни алкаши голосовать пойдут?

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    А что ещё разве не выбрали, кто какое место займет? Или нужно соблюсти формальности, ну там типа честные выборы, демократия и всё такое?

  • СуХаРъ

    СуХаРъ
    2 часа назад

    Грецкий Орех

    Говорят, ракутина не чекушку как Кузьмин, а целых 0,5 даёт в районе. Вот такие, товарищи, времена



    У меня у начальника День Рождения 10-го. Всем офисом пойдем за Кузьмина

  • КАРТОНКА

    КАРТОНКА
    2 часа назад

    Грецкий Орех

    Говорят, ракутина не чекушку как Кузьмин, а целых 0,5 даёт в районе. Вот такие, товарищи, времена



    Маловато чекушки, конечно, вроде микроавтобус Депутатского контроля не маленький

  • OT

    OT
    2 часа назад

    СуХаРъ

    Грецкий Орех

    Говорят, ракутина не чекушку как Кузьмин, а целых 0,5 даёт в районе. Вот такие, товарищи, времена



    У меня у начальника День Рождения 10-го. Всем офисом пойдем за Кузьмина



    День Рождения? Всем офисом? Поздравляю с Днем Рождения со всем офисом!))))

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    СуХаРъ

    Грецкий Орех

    Говорят, ракутина не чекушку как Кузьмин, а целых 0,5 даёт в районе. Вот такие, товарищи, времена



    У меня у начальника День Рождения 10-го. Всем офисом пойдем за Кузьмина



    Видимо, хорошо отмечать собираетесь. Выборы 9 числа

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