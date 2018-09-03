Благовещенцы стоя аплодировали после спектакля «Запретный плод» (фото)

Их двое – мальчик и девочка. Они радуются и грустят, растут и мечтают о своем рождении. И, конечно, все слышат. Идея рассказать о том, что может происходить с человеком до его рождения, пришла драматургу Игорю Афанасьеву, когда у него появился поздний ребенок. Вместе с супругой, режиссером и продюсером Яной Стародуб-Афанасьевой они ждали сына Филиппа правильно: играли, разговаривали и включали музыку Чайковского.

«Идея спектакля пришла в процессе становления моей новой семьи. Я достаточно поздно второй раз женился. Моя жена ждала ребенка. Она очень хороший человек и педагог, она научила нас играть с еще не рожденным ребенком. Научила его слушать музыку Чайковского с трех-четырех месяцев беременности, так его воспитывала, что на определенном этапе жизни я понял, что должен это проанализировать и донести до всех окружающих, что мы думаем об этих будущих людях. А на самом деле они уже – невероятные люди! Я хотел, чтобы все понимали, что мы теряем, когда их теряем», – говорит драматург Игорь Афанасьев. По его словам, Россия потеряла несколько поколений невероятных людей из-за прерванных беременностей.

По официальным сведениям, за последние 10 лет в стране зарегистрировали более 10 миллионов абортов. Рассказать со сцены эту непростую историю решили два человека – актер московского «Театра Луны» Захар Ронжин и ведущая артистка МХАТа Елена Коробейникова. Они сыграли и детей, и их родителей.

«Говорят же, что ребенок выбирает себе родителей, чтобы стать лучше. Чтобы родители смогли сделать эту душу более полноценной. Ведь мы приходим на эту землю, чтобы стать лучше», – рассуждает ведущая артистка МХАТ Елена Коробейникова.

«Запретный плод» – вовсе не назидательная постановка. Это философские качели: страшные мысли о возможном конце то и дело сменяют шутки и даже рок-музыка. В результате зал плачет и смеется, а потом каждый принимает свое решение. В финале зал аплодировал стоя.

«Очень понравилось – здорово, красиво. Я бы посоветовала посмотреть спектакль своим подругам. Самый трогательный момент, когда девушка говорила об аборте», – говорит зрительница Василиса Медведева.

«Одним словом – потрясение. Когда мы шли на спектакль, мы знали чуть ли не весь сюжет, но не знали, каким образом это будет воплощено. И смешно, и в то же время как-то щемяще. Это будет интересно молодым, которые еще только будут проходить через все это. И наверняка уже не сделает того, ради чего был этот спектакль сделан», – считает зрительница.

«Бесследно этот спектакль не пройдет. Даже если, может быть, семьи не воцерковленные и не задумывались над этим, сейчас можно будет подумать и какие-то выводы для себя сделать», – поделилась впечатлением Ирина Сергеева, которая пришла на спектакль с дочерью-подростком.

Благовещенская премьера стала для спектакля «Запретный плод» началом больших российских гастролей, которые пройдут при поддержке православной церкви. «Особенно юношеству мне хочется сказать: если вы когда-нибудь будете молиться Богу, благодарите родителей, они дали вам жизнь», – обратился архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан.

После спектакля его создатели и актеры побывали в кафедральном соборе Благовещенска, где встретились со священнослужителями и главной амурской святыней – Албазинской иконой Божией Матери, которая считается чудодейственной для беременных женщин и всех защитников жизни.