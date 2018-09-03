Цены на хлеб могут вырасти к октябрю на 10 процентов

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К октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10 % — такие прогнозы дают зерновые компании и производители продукции. В ассоциации «Руспродсоюз» говорят, что зерно уже дорожает из-за того, что изменился курс валюты и снизился прогноз на урожай в этом году.

Пшеница третьего класса сейчас стоит около 12 рублей за килограмм, тогда как в начале августа ее продавали за 10 рублей, а годом ранее – за 9 рублей, пишут «Известия».

«Вслед за зерном дорожает мука, отгрузочная цена которой уже увеличилась с 15 до 16 рублей за один килограмм с начала августа. С середины сентября аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение до 18–18,5 рублей за один килограмм», – сказал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. Некоторые поставщики уже ведут переговоры с торговыми операторами о том, чтобы пересмотреть закупочные цены.

В Российской гильдии пекарей и кондитеров также предполагают, что отпускные цены на продукцию могут вырасти, хотя повышение будет не столь высоким. В пресс-службе Минсельхоза заявили, что стоимость хлеба до конца 2018 года и в начале следующего будет зависеть от цен на материально-технические ресурсы.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, стоимость хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки первой и второго сортов в июле 2018 года составила 46,6 рубля за 1 килограмм (+4 % к июлю 2017 года). Продукция из пшеничной муки высшего сорта стоила 70,3 рубля за 1 килограмм (+3 %).