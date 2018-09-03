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3сентября
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сегодня, 16:16 12

Цены на хлеб могут вырасти к октябрю на 10 процентов

Цены на хлеб могут вырасти к октябрю на 10 процентов
Фото: lady.md

К октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10 % — такие прогнозы дают зерновые компании и производители продукции. В ассоциации «Руспродсоюз» говорят, что зерно уже дорожает из-за того, что изменился курс валюты и снизился прогноз на урожай в этом году.

Пшеница третьего класса сейчас стоит около 12 рублей за килограмм, тогда как в начале августа ее продавали за 10 рублей, а годом ранее – за 9 рублей, пишут «Известия».

«Вслед за зерном дорожает мука, отгрузочная цена которой уже увеличилась с 15 до 16 рублей за один килограмм с начала августа. С середины сентября аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение до 18–18,5 рублей за один килограмм», – сказал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. Некоторые поставщики уже ведут переговоры с торговыми операторами о том, чтобы пересмотреть закупочные цены.

В Российской гильдии пекарей и кондитеров также предполагают, что отпускные цены на продукцию могут вырасти, хотя повышение будет не столь высоким. В пресс-службе Минсельхоза заявили, что стоимость хлеба до конца 2018 года и в начале следующего будет зависеть от цен на материально-технические ресурсы.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, стоимость хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки первой и второго сортов в июле 2018 года составила 46,6 рубля за 1 килограмм (+4 % к июлю 2017 года). Продукция из пшеничной муки высшего сорта стоила 70,3 рубля за 1 килограмм (+3 %).

Просмотров всего: 593

#экономика #цены


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Комментарии
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  • Pomidor

    Pomidor
    3 часа назад

    Не ну 3 процента это и не много, пару копеек за хлеб не страшно переплатить

  • Пацан в маске

    Пацан в маске
    3 часа назад

    Pomidor

    Не ну 3 процента это и не много, пару копеек за хлеб не страшно переплатить



    ну не три а на 10, читай внимательно, хотя тоже не существенно там от силы +2 рубля

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    3 часа назад

    Могут не могут - будут не будут. Что это за новый жанр журналистики с нагнетанием негатива. Позор АИ

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Неурожай?

  • Кукумбер

    Кукумбер
    3 часа назад

    Проклятым бизнесменам-ворам денег мало, продолжают грабить пенсионеров!! Верните Великого Сталина!

  • КП

    КП
    2 часа назад

    Евгений Шувалов

    Могут не могут - будут не будут. Что это за новый жанр журналистики с нагнетанием негатива. Позор АИ



    Конечно, давайте нагнетать позитив. Цены на хлеб могут упасть на 10%, цены на бензин могут снизиться на 20%, тарифы на услуги ЖКХ на 30%. Минимальная зарплата может достичь 30 тысяч рублей, а минимальная пенсия 20 тысяч рублей. Кроме того, могут существенно вырасти ассигнования из бюджета на здравоохранение, образование, социальную помощь, поддержку регионам в ущерб расходам на безопасность и госаппарат. Цена на нефть может достичь 200 долларов за баррель, а экономический рост может достичь 10% в год. Могут существенно снизиться налоги обрабатывающую промышленность, на неимущие слои населения одновременно может появиться прогрессивная шакала налогообложения на доходы физических лиц. Ну как, позитивненько?

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    2 часа назад

    Минимальный ценник в городе рублей 19-20. 22 рубля за хлеб, при том, что ценники сейчас и до 27 доходят, это не страшно, я считаю.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Кукумбер

    Проклятым бизнесменам-ворам денег мало, продолжают грабить пенсионеров!! Верните Великого Сталина!



    Зачем? Можете сами к нему сходить.

  • КАРТОНКА

    КАРТОНКА
    2 часа назад

    Евгений Шувалов

    Могут не могут - будут не будут. Что это за новый жанр журналистики с нагнетанием негатива. Позор АИ



    Стандартная ситуация в СМИ

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Раз Путин инициировал повышение пенсионного возраста и рсшевелил в стране процессы сопротивления власти, то тут все негативы изо всех щелей выползут и конечно рынок возбудит усиление спекулятивных процессов в росте цен. Всегда так бывает. когда власть теряет контроль управления. Власть она если и криминальная все-ж беспредела не любит.

  • Компромат АО

    Компромат АО
    2 часа назад

    Этот срач из за хлеба? Он дешевый и таким и останется, сидите и пургу несете чесн слово

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Компромат АО

    Этот срач из за хлеба? Он дешевый и таким и останется, сидите и пургу несете чесн слово



    Причем здесь дешевый? Цены подняли, а зачем?

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