В Белогорске завершилось строительство ФОКа

Общестроительные работы на физкультурно-оздоровительном комплексе имени Героя России Сергея Солнечникова в Белогорске завершены. Общегородское событие отметили ярким спортивным праздником. Готовность спортивного объекта оценил 2 сентября врио губернатора Амурской области Василий Орлов. Вместе с главой города Станиславом Мелюковым он посетил построенный комплекс и дал старт первой игре в баскетбол в игровом зале ФОКа.

На крыльце главного входа в здание ФОКа гостей праздника встретили чирлидеры приветственной композицией. В фойе расположилась инсталляция, посвященная почти восьмилетнему строительству спортобъекта. Ее дополнили живые скульптуры строителей. Физкультурно-спортивное приветствие исполнили юные воспитанники цирковой студии «Ритм».

Замглавы по строительству и землепользованию Владимир Розонов провел для главы региона ознакомительную экскурсию. На объекте Василий Орлов побывал впервые. Делегация увидела помещения малого и большого бассейнов, ванны которых уже начали заполнять водой. Продолжилось знакомство с ФОКом в универсальном спортивном зале, не имеющем аналогов в Амурской области. Площадь в 1,3 тысячи квадратных метров предназначена для соревнований по баскетболу, волейболу, гандболу, мини-футболу, большому и настольному теннису, а также гимнастике и легкой атлетике.

В зале собрались представители спортшкол города, общественных организаций, ветераны спорта. Участниками праздника стали более 600 белогорцев.

«Белогорск заслужил физкультурно-оздоровительный комплекс своей настойчивостью, – сказал врио губернатора Приамурья Василий Орлов. – Очень большую в этом роль сыграл глава Белогорска Станислав Юрьевич Мелюков. То, что на строительство объекта собирали деньги сообща, очень показательно и важно. Говорит о том, что этот комплекс еще вырастит многих известных спортсменов. Уверен, что у вас много впереди вершин. Я предлагаю в следующем году провести спартакиаду в этом замечательном зале. Это лучший зал в Амурской области».

Станислав Мелюков в свою очередь поблагодарил Василия Орлова за помощь – по решению врио главы региона из областного бюджета на завершение строительства было выделено 50 миллионов рублей.

На празднике выступил коллектив «Грация», фитнес-клуб «Солнце» и инструктор по Zumba fitness Анастасия Мартынова со своей командой. Завершилось мероприятие товарищеской встречей баскетболисток спортивной школы № 2. Играли спортсменки на приз главного строителя Белогорска Владимира Розонова. На баскетбольном мяче Василий Орлов оставил свой автограф и выполнил первое вбрасывание. В игре между командами «Адреналин» и «Огонек» победила дружба. Баскетболисткам Владимир Розонов вручил сладкий приз – торт с изображением ФОКа.

Ранее сообщалось, что по решению главы города открытие ФОКа для посетителей состоится 7 ноября. До этого момента предстоит выполнить пусконаладочные работы, получить заключение государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта техническим регламентам, проектной документации, техническим условиям, набрать штат сотрудников.