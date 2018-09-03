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3сентября
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В Белогорске завершилось строительство ФОКа

В Белогорске завершилось строительство ФОКа

Общестроительные работы на физкультурно-оздоровительном комплексе имени Героя России Сергея Солнечникова в Белогорске завершены. Общегородское событие отметили ярким спортивным праздником. Готовность спортивного объекта оценил 2 сентября врио губернатора Амурской области Василий Орлов. Вместе с главой города Станиславом Мелюковым он посетил построенный комплекс и дал старт первой игре в баскетбол в игровом зале ФОКа.

На крыльце главного входа в здание ФОКа гостей праздника встретили чирлидеры приветственной композицией. В фойе расположилась инсталляция, посвященная почти восьмилетнему строительству спортобъекта. Ее дополнили живые скульптуры строителей. Физкультурно-спортивное приветствие исполнили юные воспитанники цирковой студии «Ритм».

Замглавы по строительству и землепользованию Владимир Розонов провел для главы региона ознакомительную экскурсию. На объекте Василий Орлов побывал впервые. Делегация увидела помещения малого и большого бассейнов, ванны которых уже начали заполнять водой. Продолжилось знакомство с ФОКом в универсальном спортивном зале, не имеющем аналогов в Амурской области. Площадь в 1,3 тысячи квадратных метров предназначена для соревнований по баскетболу, волейболу, гандболу, мини-футболу, большому и настольному теннису, а также гимнастике и легкой атлетике.

В зале собрались представители спортшкол города, общественных организаций, ветераны спорта. Участниками праздника стали более 600 белогорцев.

«Белогорск заслужил физкультурно-оздоровительный комплекс своей настойчивостью, – сказал врио губернатора Приамурья Василий Орлов. – Очень большую в этом роль сыграл глава Белогорска Станислав Юрьевич Мелюков. То, что на строительство объекта собирали деньги сообща, очень показательно и важно. Говорит о том, что этот комплекс еще вырастит многих известных спортсменов. Уверен, что у вас много впереди вершин. Я предлагаю в следующем году провести спартакиаду в этом замечательном зале. Это лучший зал в Амурской области».

Станислав Мелюков в свою очередь поблагодарил Василия Орлова за помощь – по решению врио главы региона из областного бюджета на завершение строительства было выделено 50 миллионов рублей.

На празднике выступил коллектив «Грация», фитнес-клуб «Солнце» и инструктор по Zumba fitness Анастасия Мартынова со своей командой. Завершилось мероприятие товарищеской встречей баскетболисток спортивной школы № 2. Играли спортсменки на приз главного строителя Белогорска Владимира Розонова. На баскетбольном мяче Василий Орлов оставил свой автограф и выполнил первое вбрасывание. В игре между командами «Адреналин» и «Огонек» победила дружба. Баскетболисткам Владимир Розонов вручил сладкий приз – торт с изображением ФОКа.

Ранее сообщалось, что по решению главы города открытие ФОКа для посетителей состоится 7 ноября. До этого момента предстоит выполнить пусконаладочные работы, получить заключение государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта техническим регламентам, проектной документации, техническим условиям, набрать штат сотрудников.

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#администрация Белогорска #Белогорск #спорт

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    5 часов назад

    да не глава он-ВРИО!

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    4 часа назад

    Вот может же мэр когда город любит! Мелюков лучший градоначальник, всем в пример!

  • Pomidor

    Pomidor
    3 часа назад

    А сколько вони было по поводу того, что не достроят его

  • Пацан в маске

    Пацан в маске
    3 часа назад

    Евгений Шувалов

    Вот может же мэр когда город любит! Мелюков лучший градоначальник, всем в пример!



    соглашусь, сам с Белогорска, с Мелюковым город преобразился

  • Компромат АО

    Компромат АО
    3 часа назад

    Очень красивое здание получилось, часто хожу мимо него и радуюсь, что есть наконец место где можно качественно заниматься спортом

  • Грецкий Орех

    Грецкий Орех
    2 часа назад

    Такими темпами столицей Приамурья сделают Белогорск.

  • Компромат АО

    Компромат АО
    2 часа назад

    Грецкий Орех

    Такими темпами столицей Приамурья сделают Белогорск.



    Ну не был бы он военным городком(в прошлом) то изначально бы стал столицей, все-таки развязка всех путей железных дорого

  • КАРТОНКА

    КАРТОНКА
    2 часа назад

    Вот Мелюков работает, а) Одни новости про Белогорск

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    2 часа назад

    Братеев1

    да не глава он-ВРИО!



    Да, видимо, можно его уже называть главой) Если он столько сделал уже, то его просто обязаны люди избрать

  • СуХаРъ

    СуХаРъ
    2 часа назад

    Говорят, что такого хорошего ФОКа в области еще нет нигде. Удивительно, что так быстро достроили)

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Однако респект!..и кризис не помеха!Еще бы дороги оторвать от дураков и наступит царство небесное в отдельно взятом городе!

  • НачинающийПивовар

    НачинающийПивовар
    1 час назад

    Бог ты мой как сладенько то написано .... поду душ приму чтоб не слиплось

  • Sah

    Sah
    41 минута назад

    Че то Орлов на фотках, как кол проглотил- выплюнуть не может

  • Компромат АО

    Компромат АО
    36 минут назад

    Sah

    Че то Орлов на фотках, как кол проглотил- выплюнуть не может



    Ну явно не как ты, сидишь за пк как кляча сгорбившись и только и мечтаешь хотябы чуточку похожим быть

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