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3сентября
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сегодня, 15:04 11

На российских дорогах установят динамические знаки

На российских дорогах установят динамические знаки
Фото: gtrk.tv

В Российском дорожном научно-исследовательском институте (РОСДОРНИИ) рассказали, что на дорогах России будут установлены знаки, автоматически определяющие оптимальный скоростной режим исходя из текущих дорожных условий. Соответствующий ГОСТ уже разработан.

По информации «Известий», новые дорожные знаки планируется размещать на автомагистралях и скоростных дорогах. Они будут отображать рекомендуемую скорость движения с учетом погодных условий и видимости.

Отмечается, что разработка динамических знаков осуществляется как часть интеллектуальной транспортной системы в рамках реализации федерального закона «Об организации дорожного движения». По мнению экспертов, новые знаки будут в 5–10 раз дороже обычных, но они будут способствовать снижению уровня смертности на дорогах.

С 1 сентября начал действовать новый ГОСТ, устанавливающий усиленные требования к состоянию дорог и улиц. Для коммунальных и дорожных служб даны более четкие понятия выбоин и повреждений, сокращены сроки, выделяемые на ремонт, ужесточены правила зимней уборки. В полную силу стандарт заработает, когда станет обязательным.

Просмотров всего: 843

#закон #транспорт


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Комментарии
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  • холостяк

    холостяк
    3 часа назад

    Хорошая новость, нужно еще рядом ставить систему видео фиксации. Супер, система по отъему денег

  • Пацан в маске

    Пацан в маске
    3 часа назад

    холостяк

    Хорошая новость, нужно еще рядом ставить систему видео фиксации. Супер, система по отъему денег



    не нарушай и не будешь платить, а вот систему видео фиксации действительно не помешает поставить

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    3 часа назад

    По трассе Белогорск-Благовещенск давно стоит. Впереди планеты всей выходит мы

  • Компромат АО

    Компромат АО
    2 часа назад

    Современно, удобно и практично явно не зря поставили

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    2 часа назад

    Евгений Шувалов

    По трассе Белогорск-Благовещенск давно стоит. Впереди планеты всей выходит мы



    Белогорск впереди всей Амурки движется. А вообще очень удобная вещь

  • КАРТОНКА

    КАРТОНКА
    2 часа назад

    Первый раз о таком слышу, но это очень хорошее обновление. Мне кажется таких знаков нужно больше ставить

  • Казак

    Казак
    2 часа назад

    Мне понравились знаки со встроенным радаром и циферблатом отображающим скорость твоего автомобиля которые стоят на аэропортовской трассе и мосту через Зею. Такой знак бездумно не пропустишь, т.к. в глаза бросаются красные цифры в случаи превышения скорости, а так же они заранее заставляют сбавить скорость тех у кого стоят радары-детекторы которые пищат за пару километров.

  • СуХаРъ

    СуХаРъ
    2 часа назад

    Казак

    Мне понравились знаки со встроенным радаром и циферблатом отображающим скорость твоего автомобиля которые стоят на аэропортовской трассе и мосту через Зею. Такой знак бездумно не пропустишь, т.к. в глаза бросаются красные цифры в случаи превышения скорости, а так же они заранее заставляют сбавить скорость тех у кого стоят радары-детекторы которые пищат за пару километров.



    Да, очень удобные. Нужно больше таких ставить в области и городе

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Казак

    Мне понравились знаки со встроенным радаром и циферблатом отображающим скорость твоего автомобиля которые стоят на аэропортовской трассе и мосту через Зею. Такой знак бездумно не пропустишь, т.к. в глаза бросаются красные цифры в случаи превышения скорости, а так же они заранее заставляют сбавить скорость тех у кого стоят радары-детекторы которые пищат за пару километров.



    А в этих знаках встроен радар с видео фиксацией? Кому-то приходили письма счастья?

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    На сколько я знаю, можете меня поправить аппарат фиксирует заложенный скоростной режим. Пример знак 40 если превышаешь штраф. А если знак сам устанавливает с какой скоростью ехать, фиксатор будет ли согласован с знаком? Как доказать с какой скоростью ты ехал????...

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад



    новые знаки будут в 5–10 раз дороже обычных,



    А как поднять бабла....

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