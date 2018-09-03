На российских дорогах установят динамические знаки

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В Российском дорожном научно-исследовательском институте (РОСДОРНИИ) рассказали, что на дорогах России будут установлены знаки, автоматически определяющие оптимальный скоростной режим исходя из текущих дорожных условий. Соответствующий ГОСТ уже разработан.

По информации «Известий», новые дорожные знаки планируется размещать на автомагистралях и скоростных дорогах. Они будут отображать рекомендуемую скорость движения с учетом погодных условий и видимости.

Отмечается, что разработка динамических знаков осуществляется как часть интеллектуальной транспортной системы в рамках реализации федерального закона «Об организации дорожного движения». По мнению экспертов, новые знаки будут в 5–10 раз дороже обычных, но они будут способствовать снижению уровня смертности на дорогах.

С 1 сентября начал действовать новый ГОСТ, устанавливающий усиленные требования к состоянию дорог и улиц. Для коммунальных и дорожных служб даны более четкие понятия выбоин и повреждений, сокращены сроки, выделяемые на ремонт, ужесточены правила зимней уборки. В полную силу стандарт заработает, когда станет обязательным.