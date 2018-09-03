Зять вытащил из морга тело тещи

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В британском городе Рочестер, графство Нью-Йорк, муж втайне от жены украл тело тещи из морга. Мужчину беспокоило отсутствие владелицы похоронного бюро.

Женщина, которая должна была организовывать прощание с тёщей, перестала отвечать на телефонные звонки. Встретиться с женщиной лично мужчине также не удавалось. По его словам, он два дня не уходил из отделения полиции, пытаясь ее отыскать, но все было тщетно.

Когда до похорон остался один день, мужчина понял, что нужно что-то делать. Он явился в похоронное бюро, нашел в морге тело тещи, погрузил его на тележку и отвез к арендованному заранее фургону. Затем мужчина вернулся обратно и захватил одежду, которую его жена приготовила для умершей. Хотя «похищение» происходило при свете дня, его никто не остановил.

После этого мужчина отвез тело и вещи в другое похоронное бюро. «У меня не было другого выбора», – объясняет заботливый зять. Похороны прошли благополучно, а его супруга так ничего и не узнала.

В 2015 году из похоронного бюро американского города Сан-Антонио, штат Техас, было украдено тело 25-летней женщины. В качестве одной из версий рассматривалось похищение трупа противниками процедуры кремации, сообщает «Спутник».