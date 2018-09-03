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Стало известно, какие фильмы представят на «Амурской осени»

Стало известно, какие фильмы представят на «Амурской осени»

Организаторы фестиваля «Амурская осень» опубликовали программу конкурсных фильмов: в полном и коротком метре. Среди полнометражных работ десять представят впервые и только два фильма – «Двое» и «Спитак» – показывают уже на втором кинофестивале.

«Варавва», режиссер Евгений Емелин, Россия, 2018

«Варавва» – фильм то ли исторический, то ли философский о последних часах жизни Иисуса Христа. Снимали его во окрестностях Инкермана. Согласно информации на «Кинопоиске», это первая режиссерская работа Евгения Емелина.

«Двое», режиссер Тимофей Жалнин, Россия, 2018

Аннотация обещает зрителю камерный фильм о том, как двое молодых супругов потерялись в тайге и пытаются выбраться. Причем авторы намекают символизм происходящего, подразумевая под тайгой то ли суровую жизнь, то ли эдемский сад. Тимофей Жалнин снимает уже около 10 лет, но ранее это были в основном короткометражки.

«Интересная жизнь», режиссер Анна Яновская, Россия, 2018

На «Амурской осени» показывали уже немало фильмов, которые сняли в Якутии. Режиссер Анна Яновская представляет картину о том, как в Якутии снимают кино. Герой – актер из Москвы – пытается реализовать себя в Якутии и открывает для себя этот странный, совершенно незнакомый ему мир.

«Кастинг», режиссер Игорь Стам, Россия, 2018

Режиссер фильма Игорь Стам, согласно информации в аннотации, также снял фильм про актера, который пытается реализовать себя, пройти кастинг. Интересно то, что сам Игорь Стам – актер, прошедший немало кастингов в своей жизни, и это его первый фильм в качестве режиссера.

«Общие интересы», режиссер София Афиногенова, Россия, 2018

Авторское кино, в котором режиссером, сценаристом и продюсером картины выступает София Афиногенова. Главная героиня картины – писательница, которая борется со смертельной болезнью. Ее любовник – врач, который пускается на самые разные ухищрения, чтобы спасти любимую женщину.

«Пилигрим», режиссер Александр Баршак, Россия, 2018

Александр Баршак снял ряд достаточно известных фильмов. Один из них – «Владыка времени» – он уже привозил на «Амурскую осень». «Пилигрим» – картина, повествующая о человеке, который ничего не знает о себе, зато очень многое – о девушке, которая его нашла на берегу моря.

«Пустота», режиссер Павел Москвин, Россия, 2018

Социальное авторское кино начинающего режиссера и сценариста Павла Москвина. Оно о молодом солдате, вернувшемся с войны и пытающемся устроиться в чуждом для него обществе.

«Рисунки дождем», режиссер Константин Одегов, Россия, 2018

Региональное кино. Его снял тюменский режиссер Константин Одегов. Это фильм о судьбе художника, где главным фоном его детства и зрелости являются Тюмень и Тюменская область. В этом фильме исполнил свою последнюю роль Владимир Толоконников.

«Спитак», режиссер Александр Котт, Россия/Армения, 2018

Фильм победил на Московском кинофестивале в номинации «Лучший режиссер» и номинировался на «Лучший фильм». «Спитак» рассказывает о самом разрушительном и многочисленном по числу жертв землетрясении в Армении в 1988 году и о судьбе людей, которых коснулась эта трагедия.

«Странники терпенья», режиссер Владимир Алеников, Россия, 2018

Нечастый жанр для фестивального кино – триллер. Талантливый фотограф делает пленницей юную глухонемую модель, не подозревая о её сильном характере. Несколько дней, проведённых в его доме, меняют их обоих. Один из немногих фильмов «Амурской осени», в котором играет звезда достаточно большой величины – Константин Лавроненко.

«Чужая жизнь», режиссер Виктор Татарский, Россия, 2018

В центре сюжета молодая пара – Влад и Юля. Они отправляются отдохнуть в уединенное место. На небольшом острове в охотничьем домике начинается тихая спокойная жизнь главных героев. Однако вскоре Юлю начинает настораживать странное поведение Влада.

«Я вернусь», режиссер Дарья Шумакова, Россия, 2018

Еще одно авторское кино режиссера и сценариста Дарьи Шумаковой, которая в 2014 году уже была участницей киноконкурса «Амурская осень». Еще один фильм, рассказывающий о прошлом Армении – мальчике из приграничной армянской деревни в середине 90-х, который ждет отца с войны.

Конкурс короткометражных фильмов:

  1. «Бедные люди», режиссер Татьяна Астапова, 2018
  2. «Взятка», режиссер Алексей Харитонов, 2018
  3. «Выдох», режиссер Доржи Галсанов, 2017
  4. «Галангал», режиссер Мария Лойтер, 2018
  5. «Год собаки», режиссер Василий Ильинский, 2018
  6. «Дерево», режиссер Хава Мухиева, 2018
  7. «Замыкание», режиссер Виктория Лопач, 2017
  8. «Зеркало», режиссер Елизавета Полицан, 2018
  9. «Исчезнувшая», режиссер Антон Соколов, 2017
  10. «Наблюдатель», режиссер Павла Стратулат, 2018
  11. «Обмен», режиссер Денис Симачев, 2018
  12. «Огонь», режиссер Мария Шульгина, 2018
  13. «Открытая дверь», режиссер Иван Шкундов, 2018
  14. «Новые чувства», режиссер Анастасия Нечаева, 2018
  15. «Пуньк», режиссер Олег Морозов, 2018
  16. «Рикошет», режиссер Тимур Джурев, 2018
  17. «Русская смерть», режиссер Владимир Мирзоев, 2018
  18. «Самолёты так низко не летают», режиссер Элизабетта Балльби, 2018
  19. «Слепое зрение», режиссер Анастасия Жура, 2017
  20. «Спойлер», режиссер Евгений Колядинцев, 2018
  21. «Счастье», режиссер Владимир Мункуев, 2018
  22. «Третий лишний», режиссер Дарья Выходцева, 2018
  23. «Худрук», режиссер Илья Ермолов, 2018
  24. «Чита», режиссер Дмитрий Тархов, 2017
  25. «Это наш дом», режиссер Георгий Даниелянц, 2017

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#Амурская осень #кино #конкурсы


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