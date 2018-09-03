После аварии бесследно исчезла рука мотоциклиста

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Полиция американского населенного пункта Томз-Ривер, штат Нью-Джерси, два дня не могла отыскать руку одного из мотоциклистов. Мужчина катался по городу наперегонки и попал в аварию, в которой лишился руки.

30 августа произошло трагическое событие в жизни 36-летнего Рональда Вэнерсдейла. Он и ещё несколько мотоциклистов устроили гонки по городу. Мужчина не справился с управлением и разбился, его отбросило на 90 метров от места происшествия, а мотоцикл на 230 метров.

При столкновении у Вэнерсдейла оторвало руку ниже локтя. Подоспевший полицейский успел наложить жгут и таким образом спас ему жизнь. Мотоциклиста доставили в больницу, где он остается до сих пор, а полиция сосредоточилась на поисках его конечности.

Оторванная рука бесследно исчезла. Несмотря на все усилия, ее не удалось отыскать на месте столкновения. Полиция призвала горожан вернуть конечность, если они найдут ее. Кроме того, к поискам хотят привлечь морское подразделение полиции штата, которое может проверить водоемы.

В июне американский мотоциклист съел собственную ногу, которую ампутировали после аварии. Знакомый повар помог ему сделать из нее тако, которым накормили друзей, желавших попробовать человеческое мясо, сообщает «Лента.ру».