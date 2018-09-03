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3сентября
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сегодня, 13:59 0

190 килограммов арбузов изъяли из продажи в Шимановске

190 килограммов арбузов изъяли из продажи в Шимановске
Фото: 35.rodina.news

В Шимановске проведены мероприятия по контролю за соблюдением гражданами требований законодательства в области карантина растений в местах розничной торговли. Во время проверки было обнаружено, что гражданам предлагают подкарантинную продукцию без документов, подтверждающих ее происхождение и карантинное фитосанитарное состояние.

Это является нарушением статьи 32 федерального закона № 206-ФЗ «О карантине растений». В результате из продажи было изъято: 190 килограммов арбузов, 110 килограммов дынь, 20 килограммов яблок, 20 килограммов персиков, 30 килограммов картофеля.

По результатам мероприятия по контролю в отношении граждан возбуждено два административных дела по ст. 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)» и наложены административные штрафы, сообщает Управление Россельхознадзора по Амурской области.

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