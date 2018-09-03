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В Талдане скончалась женщина, ранее попавшая в аварию

В Талдане скончалась женщина, ранее попавшая в аварию
Фото: spike.su

В воскресенье, 2 сентября, в селе Талдан Сковородинского района в квартире обнаружено тело женщины 1984 года рождения. До этого, около часу ночи она, находясь за рулем, попала в аварию, но отказалась от госпитализации.

Полиция установила, что 2 сентября около часа ночи на улице Лисина произошло дорожно-транспортное происшествие. Женщина-водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2121 не справилась с управлением и столкнулась со стоящим на обочине дороги автомобилем иностранного производства.

Сообщение в полицию об этом дорожно-транспортном происшествии не поступало. На месте ДТП работала бригада скорой помощи. Женщина, управлявшая автомобилем, отказалась от госпитализации и покинула место происшествия. Впоследствии она скончалась.

В настоящее время ОМВД России по Сковородинскому району проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#ДТП #здоровье #происшествия #транспорт


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