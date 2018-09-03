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3сентября
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сегодня, 13:07 0

Китаец выпустил двух змей и отправился за решетку

Китаец выпустил двух змей и отправился за решетку
Фото: sonniky.com

Мужчина из китайской провинции Хунань выпустил в общественный парк двух неядовитых змей. Так он выразил благодарность за зачисление сына в университет.

Из-за этого 49-летнего китайца по фамилии Лю арестовали за нарушение общественного порядка и дали пять суток ареста.

По словам Лю, он купил змей, каждая из которых была длиной около одного метра, на рынке за 385 юаней (3 850 рублей). Затем он выпустил их на волю в парке Бинху города Чандэ, из-за чего многие местные жители теперь опасаются посещать место отдыха.

Сотрудники парка сообщили, что поймали одну змею, однако вторая все еще остается на свободе. Посетителей просят держаться подальше от кустов и зарослей.

Выпуск животных, которых должны убить, на волю – одна из традиций буддизма. Обычно зверей покупают на фермах или рынках и отпускают, произнеся молитву, сообщает GFAclaims.ru.

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#животные #жизнь #Китай


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