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Осень пришла: прогноз погоды в Амурской области на 4 сентября

Осень пришла: прогноз погоды в Амурской области на 4 сентября
Фото: w-dog.ru

4 сентября в Амурской области будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются слабые, умеренные дожди, местами сильные, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Скорость восточного, северо-восточного ветра составит 2-7 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура ночью – 11...16, местами по северу – до 5 градусов. Днем – 15...20, по северо-западу местами – 7...12 градусов выше нуля.

В Благовещенске также облачно с прояснениями. Ночью будет идти слабый дождь. Днем осадки ожидаются временами. Ветер подует с востока со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью уличные термометры покажут 14...16, днем 18...20 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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