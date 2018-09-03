«Аэрофлот» передумал повышать цены на полеты на Дальний Восток

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Как сообщало ИА «Амур.инфо», компания «Аэрофлот» с 28 октября отказывается от своих рейсов на Дальний Восток. Она собирается передать их авиакомпании «Россия». Однако цены на билеты «России» были значительно ниже, чем у «Аэрофлота». Многие опасались, что из-за этого стоимость вырастет, тогда как уровень сервиса снизится.

Открытие 27 августа продаж на рейсы зимнего расписания по повышенным тарифам вызвало на Дальнем Востоке волну недовольства. После того как на проблему обратили внимание местные и федеральные власти, в «Аэрофлоте» 30 августа вернули цены на прежний для рейсов «России» уровень.

Пока неясно, на каком уровне «Аэрофлот» установит фиксированные тарифы на 2019 год на собственные рейсы и на рейсы «России». Пересмотр традиционно происходит с января. В 2015 году они составляли 11 000 рублей в одну сторону и 18 000 – туда-обратно. В 2016 году цены поднялись до 12 000 и 20 000 рублей соответственно, в 2017 году – до 13 200 и 22 000 рублей. Эти цены были оставлены на 2018 год для рейсов «России», тогда как для собственных рейсов «Аэрофлота» они в 2018 году подскочили до 15 000 и 25 000 рублей.

Цены бизнес-класса, на которые политика фиксированных тарифов не распространяется, также снижены на уровень примерно 50 тысяч рублей в одну сторону. Изначально «Аэрофлот» пытался перенести свои цены (около 90 тысяч рублей в одну сторону) на рейсы «России», хотя часть самолетов которой вообще не имеют горизонтально раскладывающихся кресел в бизнес-классе.

После 28 октября пассажиры, купившие ранее билеты на рейсы «Аэрофлота», будут пересажены на рейсы «России». Те, кого такая замена не устроит, возможно, и смогут сдать билеты без штрафа, но альтернативных вариантов полетов на Дальний Восток теперь практически нет, если не считать пересадок в Сибири и отдельных прямых рейсов Nordwind Airlines.

Благовещенск не входит в число дальневосточных городов, которых затронут эти перемены. В аэропорт амурской столицы уже давно не летают самолеты «Аэрофлота» и «России», местные жители вынуждены летать в Москву совершенно по другим расценкам.

Высвобожденные самолеты «Аэрофлот» направит на открытие новых собственных направлений. С 28 октября компания начнет полеты из Москвы по дюжине новых линий - в Нальчик, Владикавказ, Назрань, Грозный, Махачкалу, Ижевск, Дублин, Любляну, Гётеборг, Коломбо и второй аэропорт Дубая. Кроме того, компания рассматривает возможность начала полетов в Доминиканскую Республику, на Маврикий и Сейшелы, а также в китайский Чэнду и возобновления полетов в Мумбаи. «Аэрофлот» также увеличит число рейсов в Бангкок и на Пхукет.