Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:56 0

Лайма Вайкуле прервала гастрольный тур ради прощания с Иосифом Кобзоном

Лайма Вайкуле прервала гастрольный тур ради прощания с Иосифом Кобзоном
Фото: cosmo.ru

Певица Лайма Вайкуле смогла приехать на похороны Иосифа Кобзона. Ранее концертный директор певицы сообщил, что она находится в Великобритании и вернется только 4 сентября, чтобы принять участие в фестивале «Новая волна» в Сочи. Однако Вайкуле прервала поездку и приехала проститься с Кобзоном.

«Я бросила все дела, отменила планы и все-таки приехала в Москву. Не могла поступить иначе, ибо безмерно уважала этого человека. Но настроение ужасное – какое еще может быть на похоронах», – поделилась Вайкуле.

Вайкуле и Кобзон были хорошо знакомы и даже выступали вместе, певица бывала на творческих вечерах коллеги и днях рождения Кобзона. Помимо сцены, артисты тесно дружили долгие годы.

Церемония прощания с Кобзоном прошла в Москве, в концертном зале имени Чайковского. Сюда пришли тысячи простых граждан. Церемонию посетили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Алла Пугачева приехала в концертный зал в сопровождении дочери Кристины Орбакайте и мужа Максима Галкина. Здесь же были замечены Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Евгений Петросян, Иосиф Пригожин с супругой Валерией, Аркадий Укупник, Александр Малинин, сообщает «Рамблер».

В августе Лайма Вайкуле спровоцировала скандал, заявив, что не будет гастролировать в Крыму ни за какие деньги. Позже певица оправдалась, сообщив, что у нее европейское гражданство и приехать в Крым она не может из-за санкций Евросоюза.

Просмотров всего: 405

#шоу-бизнес


В России и мире

Беременная Эвелина Бледанс избила директора театра
Культура 11

Бывшему амурчанину пришлось уйти из телепроекта «Замуж за Бузову»
В России и мире

В новом сезоне телепроекта «Голос» поменяли состав жюри
В России и мире

На слепые прослушивания телешоу «Голос. 60+» пришёл отец Агутина
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь