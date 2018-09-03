Лайма Вайкуле прервала гастрольный тур ради прощания с Иосифом Кобзоном

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Певица Лайма Вайкуле смогла приехать на похороны Иосифа Кобзона. Ранее концертный директор певицы сообщил, что она находится в Великобритании и вернется только 4 сентября, чтобы принять участие в фестивале «Новая волна» в Сочи. Однако Вайкуле прервала поездку и приехала проститься с Кобзоном.

«Я бросила все дела, отменила планы и все-таки приехала в Москву. Не могла поступить иначе, ибо безмерно уважала этого человека. Но настроение ужасное – какое еще может быть на похоронах», – поделилась Вайкуле.

Вайкуле и Кобзон были хорошо знакомы и даже выступали вместе, певица бывала на творческих вечерах коллеги и днях рождения Кобзона. Помимо сцены, артисты тесно дружили долгие годы.

Церемония прощания с Кобзоном прошла в Москве, в концертном зале имени Чайковского. Сюда пришли тысячи простых граждан. Церемонию посетили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Алла Пугачева приехала в концертный зал в сопровождении дочери Кристины Орбакайте и мужа Максима Галкина. Здесь же были замечены Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Евгений Петросян, Иосиф Пригожин с супругой Валерией, Аркадий Укупник, Александр Малинин, сообщает «Рамблер».

В августе Лайма Вайкуле спровоцировала скандал, заявив, что не будет гастролировать в Крыму ни за какие деньги. Позже певица оправдалась, сообщив, что у нее европейское гражданство и приехать в Крым она не может из-за санкций Евросоюза.