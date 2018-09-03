Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:22 6

На благовещенца завели уголовное дело за три незаконных патрона

На благовещенца завели уголовное дело за три незаконных патрона
Фото: guns.allzip.org

Благовещенец, находясь в пограничной зоне села Игнатьево Благовещенского района, на дне реки Симоновки нашел три патрона. Он положил их в карман и дома поставил на полку шкафа. А потом пошел из-за этого под суд.

Спустя некоторое время сотрудники полиции осматривали квартиру мужчины. На полке шкафа они обнаружили боеприпасы и изъяли их.

Было установлено, что благовещенец умышленно и незаконно приобрел и хранил без цели сбыта три патрона, которые являются боеприпасами к боевому ручному нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62x54 мм, используются в винтовках Мосина (и карабинах на ее базе), АВС-36, СВТ-40, СВД, СВ-98 и других, пулеметах ДП (ДПМ, ДТ), ПК (ПКТ). Патроны изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы.

Благовещенский городской суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы. Назначенное наказание суд постановил считать условным с испытательным сроком на 1 год, сообщила пресс-служба Благовещенского городского суда.

Просмотров всего: 1254

#происшествия #суды


В России и мире

После аварии бесследно исчезла рука мотоциклиста
Происшествия

В Талдане скончалась женщина, ранее попавшая в аварию
Происшествия 8

В Благовещенске на дорогу упало старое дерево (фото)
Происшествия 95

Благовещенцы, летевшие из Таиланда, несколько часов просидели в самолете после приземления
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    2 часа назад

    Раз умудрились вспомнить про ДТ почему ребята из СК умолчали про ДА или скажем РП?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    Дядя СашаРаз умудрились вспомнить про ДТ почему ребята из СК умолчали про ДА или скажем РП?


    А как же пулемет Максима? Какой непрофессионализм СК)).

    Странно, что именно три патрона - аккурат для экспертизы.

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    2 часа назад

    Не стал запутывать след посему не ушёл от линейки Дегтярёва))

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    А полиция просто так вошла в квартиру и сделала обыск? То есть к любому могут по своему желанию вломиться?

  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    1 час назад

    Закон о стукачестве стимулировал кого-то.....

  • Sorrnas1229

    Sorrnas1229
    1 час назад

    Надо свои патроны с детства которые лежат спрятать по дальше а то посодют))

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь