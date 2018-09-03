На благовещенца завели уголовное дело за три незаконных патрона

Фото: guns.allzip.org

Благовещенец, находясь в пограничной зоне села Игнатьево Благовещенского района, на дне реки Симоновки нашел три патрона. Он положил их в карман и дома поставил на полку шкафа. А потом пошел из-за этого под суд.

Спустя некоторое время сотрудники полиции осматривали квартиру мужчины. На полке шкафа они обнаружили боеприпасы и изъяли их.

Было установлено, что благовещенец умышленно и незаконно приобрел и хранил без цели сбыта три патрона, которые являются боеприпасами к боевому ручному нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62x54 мм, используются в винтовках Мосина (и карабинах на ее базе), АВС-36, СВТ-40, СВД, СВ-98 и других, пулеметах ДП (ДПМ, ДТ), ПК (ПКТ). Патроны изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы.

Благовещенский городской суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы. Назначенное наказание суд постановил считать условным с испытательным сроком на 1 год, сообщила пресс-служба Благовещенского городского суда.