В Амурской области при опрокидывании авто погиб двухлетний малыш

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На трассе Благовещенск – Гомелевка в результате ДТП погиб ребенок 2016 года рождения. Трагедия произошла в воскресенье, 2 сентября, около полудня, на 160-м километре трассы, недалеко от Райчихинска. Легковая «тойота» во время движения съехала с дороги и опрокинулась.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в амурском управлении МВД России, автомобилем управляла женщина 1990 года рождения, не имеющая водительского удостоверения. Во время движения она допустила съезд с проезжей части, и машина перевернулась.

В автомобиле, кроме водителя, находились еще одна женщина и двое детей. Один из них, малыш 2016 года рождения, от полученных травм скончался на месте. Водителя и пассажира с ребенком 2013 года рождения увезли в больницу. Характер полученных ими травм не уточняется, как и состояние пострадавших.

На месте происшествия работали наряд ДПС и сотрудники следственно-оперативной части полиции. По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека». Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.