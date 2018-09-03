На таможне в Хэйхэ пожилых китайских туристов пропускают через спецкоридор

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С конца августа в пункте пропуска в Хэйхэ на въезд и выезд заработала специальная очередь для пассажиров от 60 лет и старше. Решение открыть специальный коридор для пенсионеров было принято в связи с наплывом пожилых туристов в Хэйхэ.

По данным управления туризма Хэйхэ, более 60 % китайских туристов, прибывающих в Хэйхэ, пересекает границу с Россией и выезжает в Амурскую область. Решение таможни вписывается в закон КНР «О защите прав и интересов пожилых людей», сообщает газета Хэйхэ Жибао.

Отмечается, что пассажиры от 60 лет и старше будут проходить через пункт пропуска по упрощенным процедурам. Это связано с информатизацией таможни Хэйхэ и появлением у всех граждан Китая биометрических документов на выезд.

В таможне пояснили, что в данный момент такой коридор открыт только для граждан КНР. Граждане России от 60 лет и старше пока должны проходить через пункт пропуска Хэйхэ вместе с остальными пассажирами.