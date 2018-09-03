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3сентября
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сегодня, 10:25 2

Более 90 сел Приамурья участвуют в программе поддержки местных инициатив

Более 90 сел Приамурья участвуют в программе поддержки местных инициатив
Фото: Фото: restoran.tumblr.com

Областная власть потратит 44 миллиона рублей на реализацию программы поддержки местных инициатив. В ней принимают участие более 90 сел Приамурья. В Николаевке таким образом хотят построить игровую площадку, в Тамбовке – детский парк.

В селах, участвующих в программе, проводится анкетирование населения, организуются сходы и собрания, на которых в дискуссиях и спорах выбирают проекты, предлагаемые к реализации в 2019 году. Здесь же выясняется готовность жителей принимать участие в софинансировании отобранного проекта. Дело в том, что, согласно правилам предоставления субсидии, для участия в конкурсном отборе на получение до одного миллиона рублей необходимо софинансирование проекта: со стороны населения – не менее 3 %, со стороны бюджета сельского поселения – не менее 5 %.

Уже прошли общественные обсуждения проектов в селах Тамбовка и Николаевка Тамбовского района.

В Николаевке по результатам анкетирования сельчане проголосовали за обустройство игровой площадки в центре села. На данный момент оформлен земельный участок и силами администрации сельсовета и жителей начато его обустройство. На средства проекта планируется сделать ограждение, оборудовать тротуарную дорожку, приобрести спортивное оборудование и тренажёры, карусели, качели, беседки, лавочки, песочницы.

В Тамбовке в результате анкетирования 358 семей проголосовали за благоустройство детского парка. В настоящее время в парк вложено около 3 миллионов рублей – это пожертвования сельчан, денежные средства спонсоров, средства сельского бюджета, грантовое участие в другом проекте. Проведены работы по созданию искусственного озера, его благоустройство, установлена изгородь с двух сторон парка, проведено освещение, высажено более 30 видов деревьев и кустарников, ведутся работы по укладке тротуарной плитки и намечены работы по установке детских площадок. По проекту необходимо еще около 4 миллионов на завершение строительства дорожек и установление уличного освещения вдоль них.

В Ивановском районе общественные обсуждения проектов в рамках программы поддержки местных инициатив пройдут 31 августа. В районном доме культуры состоится предварительная защита проектов 9 муниципальных образований района: это ремонты домов культуры и водонапорной башни, обустройство сквера памяти и места захоронения, строительство спортивной площадки и обустройство озер, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#областная власть #финансы


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Комментарии
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  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    То чувство когда реально в селе сами люди принимают решение что им надо. Главное теперь проследить что это хотят люди а не чинуши местные

  • Крылья

    Крылья
    3 минуты назад

    Не поверите,но люди не хотят ничего. Во всяком случае,большинство. И когда приходит время скинуться на эти самые 3%, это самоебольшинство самоустраняется. В лучшем случае. В худшем - посылают лесом и обвиняют в воровстве.

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