Завершаются испытания самолетов для космонавтов Восточного

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Самолеты Ту-204-300, которые будут возить космонавтов на космодромы Восточный и Байконур, проходят завершающий этап летных испытаний, Центр подготовки космонавтов рассчитывает получить их к концу года. Об этом РИА Новости сообщил начальник Центра, Герой России Павел Власов.

«Те изменения, которые внесены в конструкцию самолетов, требуют дополнительных сертификационных полетов. Четыре полета выполнили. Остался один сертификационный полет. Мы пока рассчитываем, что самолёты в этом году у нас появятся», – сказал он.

Самолеты должны были поступить в ЦПК еще в 2016–2017 годах. На их покупку и модернизацию «Роскосмосу» из бюджета было выделено 3,3 миллиарда рублей.

ЦПК согласовал с родственниками Юрия Гагарина и Сергея Королева присвоение их имен двум самолетам, которые будут возить экипажи на космодромы.

О покупке ЦПК двух Ту-204-300 у одной из дальневосточных авиакомпаний стало известно в 2015 году. Все эти годы велось их переоборудование под перевозку космонавтов. В каждом самолете отведено место под три отдельные каюты с необходимым медицинским оборудованием и местами для сопровождающих.