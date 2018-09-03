Прокурор Руслан Медведев расскажет о защите интересов бизнеса
Прокурор Амурской области Руслан Медведев ответит на вопросы читателей Амур.инфо, касающиеся нарушения интересов предпринимателей и их деятельности, а также защиты прокурорами прав бизнесменов. Онлайн-конференция начнется 10 сентября, до этого дня можно присылать свои вопросы.
Вопросы о нарушении законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей читатели могут присылать до 14:00 часов 10 сентября 2018 года.
По всем поступившим вопросам прокуратурой области будут проведены проверки, при выявлении нарушений приняты меры прокурорского реагирования.
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