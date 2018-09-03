Прокурор Руслан Медведев расскажет о защите интересов бизнеса

Вопросы о нарушении законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей читатели могут присылать до 14:00 часов 10 сентября 2018 года.

По всем поступившим вопросам прокуратурой области будут проведены проверки, при выявлении нарушений приняты меры прокурорского реагирования.