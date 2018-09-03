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3сентября
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Прокурор Руслан Медведев расскажет о защите интересов бизнеса

Прокурор Руслан Медведев расскажет о защите интересов бизнеса

Прокурор Амурской области Руслан Медведев ответит на вопросы читателей Амур.инфо, касающиеся нарушения интересов предпринимателей и их деятельности, а также защиты прокурорами прав бизнесменов. Онлайн-конференция начнется 10 сентября, до этого дня можно присылать свои вопросы.

Вопросы о нарушении законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей читатели могут присылать до 14:00 часов 10 сентября 2018 года.

По всем поступившим вопросам прокуратурой области будут проведены проверки, при выявлении нарушений приняты меры прокурорского реагирования.

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#бизнес #закон


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Комментарии
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  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    3 часа назад



    Прокурор Руслан Медведев расскажет о защите интересов бизнеса



    Чьего бизнеса? Жены? Друзей? Подельников?

  • Рамзай

    Рамзай
    3 часа назад

    Просто на словах или документально докажет? О нарушениях предпринимателей. Слово к делу не пришьешь - верно!

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    2 часа назад

    Ждём выступления, в котором прокурор расскажет, как защищаются права наёмных работников от произвола бизнеса. Это будет интереснее и полезнее для большинства жителей области.

    А бизнес, он же формирует власть. Только идёт выяснение отношений между различными его группами. Один "бизнес" владеет капиталом, другой находится у рычагов государственного или муниципального управления. Они ни как не могут договориться между собой, вот и происходит "перетягивание каната" в лице надзорного органа, то в одну сторону, то в другую. От кого прокурор "защищает интересы бизнеса"? От другого бизнеса. Если от органов власти, то, чей же он прокурор?

  • Абрахман

    Абрахман
    2 часа назад

    Ага, Медведев расскажет...как степановой из блудняков выпутаться, да ребятам с тамбовского элеватора отмазаться

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Интересно, Степанова со своими заводами палёнки будет вопросы задавать?

    А так, уникальная возможность получить ответ от прокуратуры не за 30 дней, а за 7) думается вопросов будет много)

  • Sah

    Sah
    1 час назад



    ответит на вопросы читателей Амур.инфо, касающиеся нарушения интересов предпринимателей и их деятельности



    часто бизнесменов, против их воли, амурские следственные органы помещают в психушки на обследование?

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