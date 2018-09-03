На Восточный отправили первые емкости для хранения топлива

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Компания «Уралкриомаш» (входит в «Уралвагонзавод») отправила на космодром Восточный первые емкости для заправки нафтилом ракет-носителей тяжелого класса Ангара-А5, сообщили в пресс-службе корпорации.

«Стоит отметить, что емкости для хранения нафтила – это лишь часть большого государственного заказа "Уралкриомаша". Нынешней осенью предприятие планирует отгрузить для тяжелой "Ангары" целый комплекс систем», – цитирует пресс-службу РИА Новости.

Как рассказал генеральный директор АО «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов, первая партия оборудования уже отправилась на Восточный. «Работа этапная, плановая. Разработка конструкторской документации и производство идут без сбоев, в штатном режиме. Гарантируем, что полностью весь комплекс оборудования будет изготовлен и отправлен на космодром до конца 2019 года. Наши специалисты готовы к поездке на Восточный для участия в автономных и комплексных испытаниях», — сказал гендиректор, слова которого привели в пресс-службе УВЗ.

Ранее генеральный директор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков доложил главе ГК "Роскосмос" Дмитрию Рогозину, что в августе предприятие начинает поставку первого оборудования для строительства второй очереди космодрома Восточный.

Ракеты-носители типа «Ангара» являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает несколько классов ракет грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн.