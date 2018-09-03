Нуждающимся в жилье благовещенцам необходимо перерегистрироваться

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Благовещенский городской архивный и жилищный центр информирует горожан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье, о необходимости перерегистрации. Им необходимо предоставить сведения, подтверждающие статус нуждающегося в жилом помещении.

Перерегистрация осуществляется с 1 октября по 1 декабря 2018 года по адресу: Благовещенск, улица Калинина, 10/2, в муниципальном казенном учреждении «Благовещенский городской архивный и жилищный центр», сообщает пресс-служба городской администрации.

Консультацию по вопросам перерегистрации граждане могут получить в Благовещенском городском архивном и жилищном центре по адресу: улица Калинина, 10/2, кабинет № 3 и № 4, часы приема: вторник 9:00–13:00, четверг 14:00–18:00. Телефоны для справок: 237-148, 237-144.