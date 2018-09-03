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Нуждающимся в жилье благовещенцам необходимо перерегистрироваться

Нуждающимся в жилье благовещенцам необходимо перерегистрироваться
Фото: gazeta.ru

Благовещенский городской архивный и жилищный центр информирует горожан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье, о необходимости перерегистрации. Им необходимо предоставить сведения, подтверждающие статус нуждающегося в жилом помещении.

Перерегистрация осуществляется с 1 октября по 1 декабря 2018 года по адресу: Благовещенск, улица Калинина, 10/2, в муниципальном казенном учреждении «Благовещенский городской архивный и жилищный центр», сообщает пресс-служба городской администрации.

Консультацию по вопросам перерегистрации граждане могут получить в Благовещенском городском архивном и жилищном центре по адресу: улица Калинина, 10/2, кабинет № 3 и № 4, часы приема: вторник 9:00–13:00, четверг 14:00–18:00. Телефоны для справок: 237-148, 237-144.

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#городская власть #ЖКХ #соцзащита


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Комментарии
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  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Лучше бы выдали статистику сколько сейчас нужнается и какая очередь. По последним данным она значительно сократилась (по переселенцам сейчас). Интересно как сегодня с этим дела

  • Sah

    Sah
    1 час назад

    наверное без периодической перерегистрации очередь вообще бы не двигалась

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