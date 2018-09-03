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Впервые студентом Амурской медицинской академии стал африканец

Впервые студентом Амурской медицинской академии стал африканец

1 сентября 328 первокурсников Амурской медицинской академии надели белые халаты. Один из них – Ибраима Усману – из Камеруна. В Амурской медакадемии представитель Центральной Африки приступил к занятиям впервые.

Он приехал в Благовещенск по квоте Министерства образования и науки РФ и будет учиться на лечебном факультете. До того как попасть в Россию, Ибраима год обучался русскому языку на специальных курсах в Махачкале. Так что молодой человек понимает русский язык и неплохо говорит на нем. Но, для того чтобы лучше усвоить медицинские науки, намерен сначала изучать темы на родном – французском – языке, а уж потом переводить все на русский язык.

Кроме русского, Ибраима владеет арабским языком, немного говорит по-английски и хочет изучить китайский язык. Он понимает, что это, как и учеба в медицинском вузе, стоит больших усилий, но к трудностям парень готов, потому что очень хочет стать врачом, скорее всего, нейрохирургом.

Пограничный Благовещенск Ибраиму очень понравился, он особо отметил его чистоту. Понравился и очень радушный прием, который ему оказали в медицинской академии. Бытовыми условиями он тоже доволен: ему дали отдельную комнату в одной из секций студенческого общежития медакадемии.

В Амурской медицинской академии за годы ее существования обучалось немало иностранных граждан. «Многие помнят, как здесь осваивали профессию врача индусы и как один из них некоторое время после выпуска работал на станции скорой помощи Благовещенска, а затем женился на русской девушке и увез ее в Москву. Немало среди студентов-медиков было китайцев, которые, кстати, очень благодарны своим преподавателям и по сей день звонят им, рассказывают о своих успехах. А сегодня в Амурской ГМА обучаются девушки из Афганистана и Колумбии. У преподавателей об этих двух иностранных студентках самые положительные отзывы», – рассказала редактор газеты «Амурская медицина» Вера Кохно. Камерунец Ибраима Усману надеется, что и он оставит о себе и своей стране только добрую память. Сказал, что для этого очень постарается.

В этом году в Амурскую государственную медицинскую академию поступили не только дальневосточники, но и студенты из Алтайского, Красноярского и Краснодарского краев, Иркутской, Оренбургской, Ростовской, Московской, Челябинской областей, а также Тывы, Бурятии и стран ближнего зарубежья.

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Сопьется...

  • Наталья КЧ

    Наталья КЧ
    2 часа назад

    Министерству образования и науки РФ больше не кого было отправить по квоте ...

  • Victrix

    Victrix
    7 минут назад

    А в Африке,

    А в Африке,

    На чёрной

    Лимпопо,

    Сидит и плачет

    В Африке

    Печальный Гиппопо.

    Он в Африке, он в Африке

    Под пальмою сидит

    И на море из Африки

    Без отдыха глядит:

    Не едет ли в кораблике

    Доктор Айболит?

    И рыщут по дороге

    Слоны и носороги

    И говорят сердито:

    "Что ж нету Айболита?"

    А рядом бегемотики

    Схватились за животики:

    У них, у бегемотиков,

    Животики болят.

    И тут же страусята

    Визжат, как поросята.

    Ах, жалко, жалко, жалко

    Бедных страусят!

    И корь, и дифтерит у них,

    И оспа, и бронхит у них,

    И голова болит у них,

    И горлышко болит.

    Они лежат и бредят:

    "Ну что же он не едет,

    Ну что же он не едет,

    Доктор Айболит?"

    А рядом прикорнула

    Зубастая акула,

    Зубастая акула

    На солнышке лежит.

    Ах, у её малюток,

    У бедных акулят,

    Уже двенадцать суток

    Зубки болят!

    И вывихнуто плечико

    У бедного кузнечика;

    Не прыгает, не скачет он,

    А горько-горько плачет он

    И доктора зовёт:

    "О, где же добрый доктор?

    Когда же он придёт?"

    (с)

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