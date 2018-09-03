Впервые студентом Амурской медицинской академии стал африканец

1 сентября 328 первокурсников Амурской медицинской академии надели белые халаты. Один из них – Ибраима Усману – из Камеруна. В Амурской медакадемии представитель Центральной Африки приступил к занятиям впервые.

Он приехал в Благовещенск по квоте Министерства образования и науки РФ и будет учиться на лечебном факультете. До того как попасть в Россию, Ибраима год обучался русскому языку на специальных курсах в Махачкале. Так что молодой человек понимает русский язык и неплохо говорит на нем. Но, для того чтобы лучше усвоить медицинские науки, намерен сначала изучать темы на родном – французском – языке, а уж потом переводить все на русский язык.

Кроме русского, Ибраима владеет арабским языком, немного говорит по-английски и хочет изучить китайский язык. Он понимает, что это, как и учеба в медицинском вузе, стоит больших усилий, но к трудностям парень готов, потому что очень хочет стать врачом, скорее всего, нейрохирургом.

Пограничный Благовещенск Ибраиму очень понравился, он особо отметил его чистоту. Понравился и очень радушный прием, который ему оказали в медицинской академии. Бытовыми условиями он тоже доволен: ему дали отдельную комнату в одной из секций студенческого общежития медакадемии.

В Амурской медицинской академии за годы ее существования обучалось немало иностранных граждан. «Многие помнят, как здесь осваивали профессию врача индусы и как один из них некоторое время после выпуска работал на станции скорой помощи Благовещенска, а затем женился на русской девушке и увез ее в Москву. Немало среди студентов-медиков было китайцев, которые, кстати, очень благодарны своим преподавателям и по сей день звонят им, рассказывают о своих успехах. А сегодня в Амурской ГМА обучаются девушки из Афганистана и Колумбии. У преподавателей об этих двух иностранных студентках самые положительные отзывы», – рассказала редактор газеты «Амурская медицина» Вера Кохно. Камерунец Ибраима Усману надеется, что и он оставит о себе и своей стране только добрую память. Сказал, что для этого очень постарается.

В этом году в Амурскую государственную медицинскую академию поступили не только дальневосточники, но и студенты из Алтайского, Красноярского и Краснодарского краев, Иркутской, Оренбургской, Ростовской, Московской, Челябинской областей, а также Тывы, Бурятии и стран ближнего зарубежья.